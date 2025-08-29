Después de 35 años familias estrenarán red de drenaje en San Gabriel Cuauhtla: Alfonso Sánchez

El presidente municipal de Tlaxcala, Alfonso Sánchez García, supervisó este jueves los avances de la obra de rehabilitación de la red de drenaje sanitario en la calle México 86 de San Gabriel Cuauhtla, una intervención que después de más de tres décadas dará un respiro a las familias de la zona.

Durante el recorrido, el edil capitalino constató que esta acción beneficiará de manera directa a 150 personas y a más de mil 600 viviendas, con lo que se mejorará la salubridad, movilidad y calidad de vida en esta comunidad de la capital.

Además, Alfonso Sánchez también revisó la calidad de los materiales y los trabajos que permitirán poner fin a problemas añejos, como derrames de aguas negras, colapsos parciales de la red y malos olores que por años afectaron a la población.

“Estamos atendiendo una de las necesidades más sentidas de la gente, con una obra que impacta de manera directa en su bienestar y en la salud de sus familias”, subrayó el edil capitalino, quien durante la supervisión estuvo acompañado por el Director de Obras y Desarrollo Urbano, Iram Papaqui Texpa.

Vecinos y autoridades de la comunidad reconocieron la pronta respuesta del presidente municipal a una petición que llevaban años gestionando. “Nuestro drenaje ya estaba colapsado y hoy vemos cómo la obra avanza; estamos muy agradecidos porque esto significa salud y tranquilidad para nuestras familias”, expresó Trinidad Orduña, presidenta del Comité de Vecinos Vigilantes.

Por su parte, Julián Plata Chamorro, presidente de comunidad, destacó que el beneficio de la instalación de la red de drenaje trasciende a toda la zona, ya que se trata de una calle principal que conecta con varias colonias aledañas. Ante ello, agradeció la intervención del presidente Alfonso Sánchez para hacer esta obra realidad.

La obra contempla la instalación de 180 metros de tubería ADS de 15 pulgadas de diámetro, 22 reparaciones de tomas domiciliarias de agua potable, 22 descargas sanitarias, cinco pozos de visita y la colocación de 220 metros cuadrados de adocreto nuevo, con lo que se asegura un servicio eficiente y duradero de esta nueva red.

Con estas acciones, el ayuntamiento de Tlaxcala mejora la infraestructura urbana y responde de manera directa a las necesidades reales de la población, al trabajar de la mano con la gente para construir un municipio moderno, saludable y con servicios públicos de calidad.