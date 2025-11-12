Desplegará SSC acciones preventivas en el estado por el Buen Fin 2025

Con el propósito de garantizar la seguridad de la ciudadanía durante el desarrollo del Buen Fin 2025, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) aplicará un operativo especial de prevención y vigilancia en zonas comerciales, plazas públicas y sucursales bancarias de los 60 municipios del estado.

El titular de la SSC, Alberto Martín Perea Marrufo informó que el operativo se llevará a cabo del 13 al 17 de noviembre, con un despliegue de 450 elementos, periodo en el que se espera un incremento considerable en la afluencia de personas en establecimientos comerciales y cajeros automáticos. Por ello, la dependencia desplegará personal operativo y unidades de patrullaje con el objetivo de preservar el orden, prevenir delitos y brindar auxilio inmediato ante cualquier situación de emergencia.

Asimismo, la SSC trabajará de manera coordinada con la Secretaría de Marina y las 60 direcciones de Seguridad Pública Municipal, a fin de fortalecer la vigilancia en puntos estratégicos y reforzar los recorridos de supervisión en las principales zonas con alta concentración de comercios.

De igual forma, como parte de las acciones preventivas, se mantendrá presencia permanente en plazas comerciales, mercados, centrales de abasto, estacionamientos, cajeros automáticos y zonas bancarias, además de implementar filtros de revisión y recorridos disuasivos en las vialidades de mayor tránsito vehicular.

Por su parte, elementos de la Unidad de Policía Cibernética de la SSC realizarán ciberpatrullajes para prevenir posibles fraudes electrónicos en plataformas de comercio en línea.

A su vez, personal de la Dirección de Policía Estatal de Caminos y Vialidad estará presente en las principales vialidades y zonas de alta concentración para evitar congestionamientos y accidentes, asegurando una circulación fluida para compradores y proveedores.

La SSC exhorta a la ciudadanía a mantener medidas de autoprotección, como evitar portar grandes cantidades de dinero en efectivo, acudir acompañados al realizar retiros bancarios, resguardar adecuadamente los vehículos y reportar cualquier situación sospechosa a los números de emergencia.

Con estas acciones, la Secretaría de Seguridad Ciudadana refrenda su compromiso de garantizar la tranquilidad de las familias tlaxcaltecas y de generar condiciones seguras para que la población disfrute del Buen Fin 2025 de manera ordenada y responsable.