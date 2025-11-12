Miércoles, noviembre 12, 2025
NoticiasSociedad y Justicia

Desplegará SSC acciones preventivas en el estado por el Buen Fin 2025

La Redacción

Con el propósito de garantizar la seguridad de la ciudadanía durante el desarrollo del Buen Fin 2025, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) aplicará un operativo especial de prevención y vigilancia en zonas comerciales, plazas públicas y sucursales bancarias de los 60 municipios del estado.

- Anuncio -

El titular de la SSC, Alberto Martín Perea Marrufo informó que el operativo se llevará a cabo del 13 al 17 de noviembre, con un despliegue de 450 elementos, periodo en el que se espera un incremento considerable en la afluencia de personas en establecimientos comerciales y cajeros automáticos. Por ello, la dependencia desplegará personal operativo y unidades de patrullaje con el objetivo de preservar el orden, prevenir delitos y brindar auxilio inmediato ante cualquier situación de emergencia.

Asimismo, la SSC trabajará de manera coordinada con la Secretaría de Marina y las 60 direcciones de Seguridad Pública Municipal, a fin de fortalecer la vigilancia en puntos estratégicos y reforzar los recorridos de supervisión en las principales zonas con alta concentración de comercios.

De igual forma, como parte de las acciones preventivas, se mantendrá presencia permanente en plazas comerciales, mercados, centrales de abasto, estacionamientos, cajeros automáticos y zonas bancarias, además de implementar filtros de revisión y recorridos disuasivos en las vialidades de mayor tránsito vehicular.

- Advertisement -

Por su parte, elementos de la Unidad de Policía Cibernética de la SSC realizarán ciberpatrullajes para prevenir posibles fraudes electrónicos en plataformas de comercio en línea.

A su vez, personal de la Dirección de Policía Estatal de Caminos y Vialidad estará presente en las principales vialidades y zonas de alta concentración para evitar congestionamientos y accidentes, asegurando una circulación fluida para compradores y proveedores.

La SSC exhorta a la ciudadanía a mantener medidas de autoprotección, como evitar portar grandes cantidades de dinero en efectivo, acudir acompañados al realizar retiros bancarios, resguardar adecuadamente los vehículos y reportar cualquier situación sospechosa a los números de emergencia.

- Advertisement -

Con estas acciones, la Secretaría de Seguridad Ciudadana refrenda su compromiso de garantizar la tranquilidad de las familias tlaxcaltecas y de generar condiciones seguras para que la población disfrute del Buen Fin 2025 de manera ordenada y responsable.

Temas

Más noticias

Nacional

Cae segundo implicado en el homicidio del abogado David Cohen

La Redacción -
Kevin Ruiz Ciudad de México. El jefe de la policía capitalina, Pablo Vázquez, informó que agentes de inteligencia de la SSC efectuaron la detención de Donovan...
Nacional

Aumentan a 44 los muertos por lluvias; gobierno federal intensifica rescates en 139 municipios

La Redacción -
Iván Evair Saldaña y César Arellano El gobierno de México informó este domingo que suman 44 personas fallecidas por las intensas lluvias registradas en los...

Últimas

Últimas

Relacionadas

Trump acusa a demócratas de usar caso Epstein para “desviar” atención por cierre de gobierno

La Jornada -
Afp Washington. El presidente, Donald Trump, acusó este miércoles a los demócratas de tratar de "desviar" la atención sobre otros asuntos con la publicación de correos...

Estudiantes y personas de bajos ingresos usados para lavar dinero de casinos: Harfuch

La Jornada -
Alma E. Muñoz y Arturo Sánchez Ciudad de México. Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana detalló que la identificación de 13 casinos usados...

Gobierno municipal de Tlaxcala participa en la II sesión ordinaria del Consejo Turístico Estatal

La Redacción -
En representación del presidente municipal de Tlaxcala, Alfonso Sánchez García, el coordinador de Turismo, Jesús Abraham Fragoso Mendoza participó en la II sesión ordinaria...

Más noticias

Trump acusa a demócratas de usar caso Epstein para “desviar” atención por cierre de gobierno

La Jornada -
Afp Washington. El presidente, Donald Trump, acusó este miércoles a los demócratas de tratar de "desviar" la atención sobre otros asuntos con la publicación de correos...

Estudiantes y personas de bajos ingresos usados para lavar dinero de casinos: Harfuch

La Jornada -
Alma E. Muñoz y Arturo Sánchez Ciudad de México. Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana detalló que la identificación de 13 casinos usados...

Gobierno no reprime, ni censura: Sheinbaum ante concesionarios de radio y TV

La Jornada -
Julio Gutiérrez Ciudad de México. Ante concesionarios de la radio y la televisión, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, aseguró que su gobierno no reprime,...

La Jornada de Oriente

Quiénes somos

Media Kit

Contáctanos

Aviso de privacidad

La Jornada

Nacional

Baja California

Estado de México

Hidalgo

Maya

San Luis

Veracruz

Zacatecas

Sierra Nevada Comunicaciones SA de CV ® 2025