Despiden a la delegación tlaxcalteca que participará en los ParaNacionales Conade 2024 en Oaxaca

El gobierno del estado, a través del del Instituto del Deporte de Tlaxcala (IDET), despidió a la delegación tlaxcalteca conformada por 30 personas, entre para atletas, entrenadores y personal técnico, que representarán a la entidad en los Para Nacionales CONADE 2024, que en esta ocasión tendrán sede el estado de Oaxaca.

En las instalaciones del Centro Regional de Alto Rendimiento de Tlaxcala (Crart), su titular, Daniel Moncayo Cervantes, expresó a nombre de la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros que seguirá trabajando para enaltecer el deporte y a sus atletas, así como a la población en general, para lograr una mejor calidad de vida y bienestar físico y mental.

“Cuando alguien toma un proyecto como el que ella encabeza, las soluciones a los problemas cuesta un poco de tiempo. Entonces, con ella, lo que estamos tratado de concretar son cimientos profundos y grandes que establezcan un legado que continúe en el tiempo. Lo único que exigimos de ustedes es el esfuerzo”, refirió.

Lo anterior, al mencionar la próxima inauguración de la primera etapa de la nueva Ciudad del Deporte Tlaxcala, que tiene lugar en Apizaco y que albergará la competencia de para natación del 26 al 30 de este mes, con “espacios que ustedes podrán utilizar para seguirse desarrollando”.

En su mensaje, el multimedallista paraolímpico, Leonardo de Jesús Pérez Juárez, quien en los Paraolímpicos de París 2024 se colocó en el top 4 de 400 metros, y top 6 de los 100 metros, categoría T52, exhortó a la delegación a dar su mejor esfuerzo y a no rendirse durante la justa veraniega ante sus homólogos de otras entidades de la república.

“Siempre he dejado todo en la pista. Yo sé que harán lo mismo en esta competencia. No se guarden nada y vayan con todo hasta el último momento. Tengo una frase que me compartió mi papá cuando fui a mi primera participación – No rendirse hasta llegar – no importa hasta el lugar que vayan, siempre luché por llegar a la meta y que esa meta sea llena de medallas para ustedes”, remarcó.

Posteriormente, Moncayo Cervantes realizó la entrega simbólica del uniforme interior al deportista Edwin Enrique Lara Hernández, quien fue medallista de bronce en los para panamericanos juveniles de Cali Colombia 2023; en tanto, el uniforme exterior fue entregado al entrenador Fernando Mora Hernández.

La delegación iniciará su participación en esta justa deportiva, con el equipo de Futbol para ciegos, del 22 al 24 de septiembre y, nuevamente, se reanudará del 01 al 7 de octubre, con las competencias de para atletismo juvenil menor y juvenil mayor.