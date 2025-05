Despedidos 18 trabajadores del ITST, el costo por organizarse en un sindicato

En julio de 2021, un grupo de trabajadores del Instituto Tecnológico Superior de Tlaxco (ITST) –docentes, administrativos y personal de servicios generales– comenzó a gestar una idea que, creían, traería justicia y estabilidad: formar un sindicato. La intención era clara y legítima. “El derecho a sindicalizarse es un derecho constitucional, el de libre asociación”, recuerda el maestro Augusto Hernández, uno de los impulsores de la iniciativa.

La organización se formalizó con asesoría de la Confederación Regional Obrera Mexicana (CROM), bajo cuyo cobijo nació el Sindicato de Trabajadores Docentes, Administrativos y de Servicios Generales del Instituto Tecnológico Superior de Tlaxco (Stdaasgitst). Sin embargo, antes de lograr siquiera el registro legal, los problemas comenzaron.

Al enterarse las autoridades del ITST sobre la iniciativa sindical, comenzaron los despidos. “Fueron escalonados, en total fuimos 18 compañeros”, relata Hernández. Todos cesados pese a contar con contrato vigente. “Fue una represalia directa”, denunció también Roberto Gallegos Tlapale, secretario general del nuevo sindicato.

Los maestros señalan directamente a Blas Marvin Mora Olvera, exdirector de la institución, como el responsable de iniciar los despidos escalonados tras enterarse de la intención de formar un sindicato. Según testimonios de los afectados, fue durante su administración cuando comenzaron las represalias, “El entonces director Blas Marvin Mora Olvera nos despidió injustificadamente. Esto fue una represalia directa”, denunció Roberto Gallegos Tlapale, secretario general del sindicato.

Durante más de tres años, el grupo enfrentó una lucha legal tortuosa. Recurrieron a cuatro amparos por negativas reiteradas del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala. “Solicitaban requisitos que ya habíamos entregado”, explica Hernández. “Era evidente que no querían darnos el registro”.

El sindicato finalmente fue reconocido el 19 de diciembre de 2024, cuando obtuvieron la toma de nota, documento oficial que acredita la legalidad de una organización gremial. Para entonces, los 18 trabajadores ya llevaban más de dos años fuera del aula.

En enero de 2025 llegó una nueva directora al ITST, Luz Vera Díaz. Los sindicalistas vieron en su nombramiento una posibilidad de diálogo. “Nos recibió, se mostró respetuosa y firmamos una minuta con compromisos”, dijo Augusto Hernández. Pero el entusiasmo duró poco. “Después, nada. Se cortó toda comunicación” con la exdiputada local.

Ante la falta de respuestas, el sindicato pasó a la acción. Desde el 7 de abril instalaron un plantón permanente frente al Congreso local. El 30 de abril iniciaron una huelga de hambre frente al Palacio de Gobierno. “Queremos que nos reinstalen y nos paguen los sueldos devengados”, enfatizó Hernández.

El impacto del conflicto no es menor. 18 trabajadores cesados significan más de 100 personas afectadas directamente, entre hijos, cónyuges y padres. “Algunos compañeros fueron boletinados, vetados de otros empleos. Hay quienes no han podido trabajar desde entonces”, explicó Hernández. Incluso, madres han tenido que llevar a sus hijos a las protestas, al no tener con quién dejarlos.

Durante la huelga de hambre, las condiciones fueron extremas. Augusto perdió el conocimiento tras más de 60 horas sin alimento. Al menos cuatro compañeros llegaron a condiciones críticas. La protesta se suspendió para evitar consecuencias fatales.

“No fuimos escuchados como esperábamos”, lamentó Rodríguez. A pesar de los riesgos asumidos y de la visibilidad de la huelga, la respuesta institucional ha sido limitada, casi nula.

Además, las condiciones para protestar fueron obstaculizadas. Se les negó el acceso a los sanitarios de Palacio de Gobierno, a quienes se instalaron en la huelga de hambre. “Nos dijeron que eran solo para trabajadores del recinto. Eso nos hizo restringir el consumo de agua”, relató otra maestra.

Roberto Gallegos, quien fue despedido el 8 de octubre de 2021, relató que ese día fue citado para “firmar su renuncia”, tras la asamblea constitutiva del sindicato. Como él, el resto de los 17 despedidos padecieron el mismo patrón: ceses silenciosos, paulatinos, sin justificación legal.

Durante este tiempo, algunos legisladores locales se han acercado. “Pero nos dicen que no está en sus manos, que esto le corresponde a la Secretaría de Gobierno”, contó Hernández. “Nos han ofrecido hacer puentes de comunicación, pero nada concreto”.

La CROM, organización a la que están afiliados, ha respaldado al Stdaasgitst. “Nos han apoyado desde el principio en todos los sentidos”, señala Hernández. Aun así, la lucha sigue en pausa, sin victoria.

Hoy, el plantón continúa. Los manifestantes se han retirado temporalmente de la huelga de hambre, pero no de la lucha. “Aquí vamos a seguir hasta que seamos escuchados”, sentenció Augusto Hernández. No buscan caridad ni atención: solo que se cumpla la ley. “La solución es sencilla: reinstalarnos y pagarnos lo que nos deben”.

