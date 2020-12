Desmercantilizar la vida

Mientras la mayoría de los seres humanos nos encontramos desde hace meses confinados total o parcialmente, viviendo con el miedo a un nuevo enemigo invisible, en la soledad, aislados de nuestras relaciones sociales y familiares, vulnerables y anhelando el pronto retorno al modo de vida que nos ofrecía la sociedad de consumo, las grandes corporaciones económicas mundiales no pierden tiempo y siguen buscando la manera de imponer su “nuevo orden”, que no es otra cosa que el capitalismo neoliberal llevado hasta sus últimas consecuencias.

En estos meses de aislamiento han ocurrido varios sucesos que aparentemente han pasado desapercibidos: China y 15 países de Asia y Oceanía han firmado la creación de la Alianza Integradora Económica Regional (RCFP); la Unión Europea ha aprobado la firma de un tratado económico con el Mercosur, latinoamericano; se ha conformado ya el Área de Libre Comercio de África Continental. Todos esos pactos se han hecho en nombre de la superación de las graves crisis que se han generado y que seguirán generándose por la pandemia, pero el fondo real de tales acuerdos hay que buscarlo en la guerra económica entre las dos cabezas del capitalismo: China y USA.

Además, estos tratados, sean de un bloque o del otro, buscan mantener y radicalizar el modelo económico predominante, fomentando el consumo irracional para incrementar las ganancias, reducir el papel del Estado a ser defensor y guardián de los intereses empresariales; la eliminación de las normas de protección social, laboral y ambiental transformándolas en leyes que blinden y den seguridad a la inversión de capitales; apropiarse de los recursos naturales mediante proyectos de muerte (minería, explotación de hidrocarburos, proyectos hidroeléctricos) y también de la biodiversidad mediante las patentes y las normas de propiedad intelectual; dar primacía a los procesos económicos virtuales y reforzar la economía especulativa financiera.

Lógicamente esas intenciones hay que leerlas entre líneas o en la letra chiquita y escondida de los acuerdos, pues siempre el discurso oficial argumentará la necesidad del desarrollo, del crecimiento económico para salir de la crisis (generada precisamente por el modelo mismo); hablarán de la necesidad de “ayudar” a los países más pobres o de economías más débiles, en fin, las mismas mentiras de siempre. Todos estos datos apuntan no hacia el futuro final del modelo civilizatorio que venimos sufriendo desde la revolución industrial, sino por el contrario, de una forma más radicalizada del modelo anterior que se prevé imponer por la fuerza, es decir, reciclando modelos de gobierno muy autoritarios, supuestamente ya superados en el pasado.

En este sentido, no es casualidad que semanas atrás la ONU emitiera una declaración condenatoria del fascismo y el gobierno norteamericano se haya negado a suscribirla. Sin embargo, este negro panorama que se vislumbra, no debe dejarnos pasivos; por el contrario, debiera ser el incentivo para abandonar de una vez y por todas, el conformismo social en el que nos instaló el modelo de comodidad, despreocupación y menor esfuerzo del capitalismo. Lo que está en juego, no es un retorno a la normalidad anterior, es la sobrevivencia de la vida en el planeta, pero además una sobrevivencia inhumana, retro llevada a los peores momentos del primitivismo civilizatorio y de la esclavitud de las mayorías por unos cuantos.

Para construir otro modelo de sociedad, no bastan los buenos deseos, hay que comenzar por revisar cuáles son los valores que como seres humanos olvidamos en el camino de la evolución, cuáles serían nuestros referentes simbólicos y éticos para construir otro modelo de sociedad diferente al que nos quieren imponer. Sin esos referentes intangibles, como guía, ni siquiera seremos capaces de imaginar otro mundo mejor.