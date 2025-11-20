Jueves, noviembre 20, 2025
Designan diputado a Susana Manzano como titular del Órgano Interno de Control del ITE

Juan Luis Cruz Pérez

El pleno del Congreso local designó a Susana Manzano Sánchez como titular del Órgano Interno de Control del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones (ITE), para el periodo comprendido del 1 de diciembre de 2025 al 30 de noviembre de 2029.

De acuerdo con el dictamen presentado por la Comisión de Puntos Constitucionales, Gobernación, Justicia y Asuntos Políticos, Susana Manzano Sánchez obtuvo el resultado más alto en la evaluación para esta designación, al obtener 35 puntos, con lo que demostró un entendimiento amplio en la materia inherente al cargo, así como la normatividad aplicable y los criterios jurídicos emitidos por los altos tribunales.

El informe del sínodo evaluador, integrado por Aurelio Enrique Benítez Prieto como presidente; Caritina Córdova Valdez y Juan Zárate Juárez, como vocales establece que de los cuatro aspirantes, Lucero Rojas Rodríguez incumplió con la entrega de la documentación que se fijó la convocatoria; mientras que Johancy Aquiahuatl Denicia y María del Rosario Sánchez Chimal alcanzaron una puntuación de 21 y 20 puntos respectivamente.

El proceso de evaluación incluyó la trayectoria profesional y el perfil de las personas aspirantes, partiendo de su perfil profesional y experiencia laboral en el ámbito público, posteriormente, se analizó el ensayo sobre fiscalización en alguno de los siguientes temas: fiscalización a entidades públicas o fiscalización al ITE.

Además, la comisión dictaminadora, prestó especial atención a la capacidad de las personas aspirantes para proponer estrategias y rutas de trabajo que planteen soluciones concretas a los problemas actuales que presenta la transparencia y rendición de cuentas.

Finalmente, se valoró el resultado del examen de conocimientos, el cual consistió en una serie de preguntas diseñadas por el sínodo, realizadas para medir la profundidad de los conocimientos y la solidez en el dominio de la normatividad sustantiva y adjetiva siguiente, como son las leyes General de Responsabilidad Administrativa, de Medios de Impugnación en materia Electoral para el estado de Tlaxcala, de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como criterios relevantes emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Durante la sesión, se destacó que el procedimiento de selección cumplió con todas las fases legales previstas en la convocatoria y que la comisión dictaminadora adoptó criterios objetivos e imparciales, evitando favoritismos o prejuicios que pudieran afectar la decisión final, asegurando que las personas aspirantes, fueron evaluadas en función de sus méritos y capacidades.

El dictamen aprobado establece que Susana Manzano Sánchez obtuvo la mayor puntuación conforme a las etapas de evaluación previstas en la convocatoria; además de que cumple con la experiencia, prestigio, trayectoria profesional y buena fama.

