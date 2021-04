Designa Legislativo a Marisol Barba magistrada interina del TSJE

Por mayoría de votos, el pleno del Congreso local designó a Marisol Barba Pérez como magistrada interina del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala (TSJE), quien desempeñará el cargo hasta que se resuelva en definitiva la situación jurídica de Rebeca Xicohténcatl Corona, quien concluyó su mandato, pero mantiene un litigio para tratar de permanecer en éste.

Tras el mandato de la justicia federal, a petición de Xicohténcatl Corona, para que el Congreso “se abstengan de designar a un magistrado que sustituya del cargo a la quejosa”, los diputados decidieron que Barba Pérez ocupe el cargo de magistrada interina del TSJE en tanto se resuelve el citado litigio.

De acuerdo con el artículo 12 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado establece que “cuando surja una ausencia temporal que exceda de 20 días naturales… será cubierta por el magistrado electo por el Congreso, de entre una terna designada por el Pleno del Tribunal Superior de Justicia, integrada por miembros del Poder Judicial de reconocido prestigio y antigüedad, sin convocar a concurso de méritos”.

En este sentido, el presidente del Poder Judicial, a nombre del Tribunal, presentó al Congreso local la propuesta de terna, integrada por la propia Marisol Barba Pérez, así como Aida Báez Huerta y Olivia Mendieta Cuapio.

En la misma plenaria y tras rendir protesta como integrante de la LXIII legislatura local, el diputado Israel Lara García acusó que existe “resistencia” por parte de sus homólogos para llamar a los suplentes de los legisladores que han solicitado licencia al cargo para contender en los comicios del 6 de junio.

“Esta legislatura ha tenido resistencia a llamar a los suplentes a que asuman sus funciones porque hoy no veo aquí a Leticia Valera del PAN, Edgar Carro Roldán de Morena, tampoco a María Félix Delgadillo Vázquez del PT, no veo a Javier Ernesto Valenzuela del PEST, Mónica Rojas Grados del PRI, no veo a Guillermina Loaiza Cordero del PT, todos son suplentes y no han sido llamados y tal vez porque los procedimientos no se han llevado a cabo, quizá, pero la Constitución establece que deben ser llamados los suplentes para ejercer el cargo que los propietarios se separan por un tiempo indefinido”.

En respuesta, el presidente de la Junta de Coordinación y Concertación Política del Congreso local Ramiro Vivanco Chedraui minimizó las declaraciones del panista, a quien pidió dejas atrás la consigna de pelear, por mandato del propietario, el legislador con licencia, Omar Milton López Avendaño.

“El hecho que no hayan venido más suplentes es porque no han solicitado entrar y no porque no se les haya dado la atención y los que han solicitado están todos. La suplente (María Félix Delgadillo Vázquez) de una compañera (Michaelle Brito) que se fue a meter un juicio en el TET, se le mandará a traer hasta que lo pida el tribunal; nosotros no estamos con la consigna de pelear y si viene usted con la consigna del que se fue (Milton López), está usted muy mal, hay que ser propositivos”.

Agregó: “No puede ser que en la sesión que se presente venga con la espada desenvainada pues está muy mal, eso no es política; entonces esperemos que el tiempo que estará usted aquí se dé la mejor posible”.