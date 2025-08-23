Designa Congreso nuevo titular del Órgano Interno de Control de la Fiscalía

En sesión extraordinaria del Pleno, las diputadas y los diputados de la LXV Legislatura del Congreso del Estado de Tlaxcala, aprobaron la designación de Alberto Mejía García como titular del Órgano Interno de Control de la Fiscalía General de Justicia del Estado, cargo en el cual tendrá la responsabilidad de vigilar el uso correcto de los recursos y garantizar la rendición de cuentas de las personas servidoras públicas de esa institución.

La designación se llevó a cabo después de que la Comisión Especial, integrada por las diputadas Reyna Flor Báez Lozano, Brenda Cecilia Villantes Rodríguez y el diputado Emilio de la Peña Aponte, revisara las propuestas presentadas, así como la documentación de cada aspirante, con el fin de asegurar que cumplieran los requisitos establecidos en el punto Tercero del Acuerdo aprobado por la Comisión Permanente, el día dieciocho de julio del año en curso, y que consistieron en contar con ciudadanía mexicana, no estar inhabilitado para el desempeño del ejercicio público, tener una edad mínima de treinta y cinco años; contar con título y cédula profesional de licenciatura en derecho, con antigüedad mínima de tres años, y no tener antecedentes penales, por la comisión de algún delito que ameritara la imposición de pena de prisión, y gozar de buena reputación.

Al respecto, fueron dos los perfiles que cumplieron con todos los requisitos: Alberto Mejía García y Jaime Sánchez Camarillo. Tras analizar sus trayectorias, la Comisión Especial consideró que el primero cuenta con una experiencia más amplia en el ámbito jurídico y académico, lo que le implica que ha desarrollado las aptitudes y las herramientas necesarias para desempeñar el cargo con independencia, calidad técnica, profesionalismo y compromiso con los valores democráticos.

Durante la sesión, Alberto Mejía García rindió protesta como nuevo titular del Órgano Interno de Control de la Fiscalía, con lo cual quedó formalmente en funciones. Asimismo, con la conclusión del procedimiento de designación, la Comisión Especial encargada de este proceso quedó extinta, al haber cumplido con el objeto para el que fue creada.