“Desde las universidades contribuimos a la cultura de paz”: rector de la UATx

La Redacción

Desde las universidades tenemos el compromiso y la responsabilidad de realizar un trabajo loable que permita revertir conductas negativas, introyectar valores que se vivan cotidianamente y contribuyan a una cultura de paz y convivencia social, afirmó el rector de la Universidad Autónoma de Tlaxcala (UATx), Serafín Ortiz Ortiz, al participar en la apertura de los trabajos de la 3 Semana Estatal de Educación Cívica, organizada por el Instituto Tlaxcalteca de Elecciones (ITE).

Con el Teatro Universitario como recinto, Ortiz subrayó que la UATx tiene como enfoque el Modelo Humanista Integrador basado en Capacidades, cimentado en valores que permiten a las y los estudiantes alcanzar su autorrealización. Explicó que la formación se centra en la figura del homo universitatis, sustentada en un decálogo actitudinal que promueve capacidades como la coexistencia social, la solidaridad, la participación democrática, la inclusión y la universalidad.

En el marco de este encuentro, Claudia Arlett Espino, secretaria Ejecutiva del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE), destacó el papel fundamental de la universidad como espacio formativo en educación cívica y dijo que la presencia de la comunidad académica reafirma el compromiso compartido con la construcción de ciudadanía crítica, informada y participativa.

Reconoció a las y los universitarios como aliados estratégicos en esta tarea fortaleciendo el vínculo entre las instituciones electorales y educativas, abriendo caminos a nuevas formas de colaboración para el fortalecimiento democrático.

Por su parte, Emanuel Ávila González, consejero–presidente del ITE, manifestó que desde 2022 se creó e impulsa la Semana Estatal de Educación Cívica, un proyecto que coordina y ejecuta acciones de formación, promoción y divulgación de la cultura democrática, atendiendo a las necesidades específicas de la sociedad.

Hizo hincapié en que el programa de actividades incluye actividades lúdicas, concursos, presentaciones editoriales, cine democrático y obras de teatro, dirigidas a infancias, adolescencias, juventudes y personas adultas.

En su momento, Edgar Alfonso Aldave Aguilar, consejero electoral y presidente de la Comisión de Organización Electoral, Capacitación y Educación Cívica del ITE, recalcó que la educación cívica fue reafirmada como un pilar esencial para el fortalecimiento democrático, como una responsabilidad institucional y como un imperativo social que convoca a toda la ciudadanía.

En este sentido, subrayó que la democracia no se limita al ejercicio del voto, sino que se construye cotidianamente a través del conocimiento, el diálogo, la participación activa y el ejercicio responsable de los derechos y deberes ciudadanos.

