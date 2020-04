Desde la fragilidad, construir comunidad

La contingencia sanitaria por el Covid–19 nos da la posibilidad de crear opciones inclusivas y de respeto a los derechos humanos de todas y todos. Estamos en un punto crucial, es necesario y urgente que tomemos conciencia de que somos responsables de la expansión o disminución de los contagios.

El domingo pasado, el gobernador Marco Mena informó que el número de decesos por esta enfermedad se incrementó a cuatro. Las acciones positivas de las autoridades no tendrán el impacto deseado si la ciudadanía sigue sin atender las recomendaciones y el llamado de quedarnos en casa. En los últimos días hemos visto verdaderos ejemplos de necedad y cerrazón de familias enteras que han creído que estos días son de fiesta y vacación, sin entender que la amenaza es real y que estas conductas les colocan y nos sitúan en riesgo a todas y todos.

Desde la fragilidad personal podemos construir comunidad; una comunidad que nos permita autocuidarnos y apoyarnos; hay muchos ejemplos generados con llamados puntuales de consumir productos y servicios locales para apoyar a personas emprendedoras y empresarias del estado. Desde la fragilidad personal podemos construir comunidad cuando tomamos el teléfono y llamamos a nuestras familias y amistades para saber cómo están o bien compartimos nuestro sentir, sin resistirnos a nuestra vulnerabilidad.

Desde la fragilidad personal podemos construir comunidad, al ayudar a difundir los números de emergencia dispuestos por el Instituto Estatal de la Mujer para no permitir que niñas y mujeres sean víctimas de violencia, como son el 911 y el 800 838 7073. Y no solo eso, sino también al escuchar y poner atención a lo que sucede en las casas vecinas y si se escucha cualquier indicio de violencia, no dudar en marcar estas líneas, recordando que también se puede hacer de manera anónima.

Desde la fragilidad personal podemos construir comunidad si logramos que el beneficio de ayudas y programas lleguen a quienes verdaderamente lo necesiten, como el apoyo económico mensual destinado a 26 mil mujeres a través del programa Supérate Mujer impulsado por el gobierno del estado para atender la emergencia por esta pandemia.