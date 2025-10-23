Desde Aamtlax se fortalecen acciones en materia de justicia administrativa e igualdad de género: Alfonso Sánchez

La Asociación de Autoridades Municipales de Tlaxcala (Aamtlax), que preside Alfonso Sánchez García, llevó a cabo su Décima Sesión Ordinaria en el municipio de Tocatlán, donde se abordaron dos temas de relevancia para las administraciones locales, tal es el caso del cumplimiento de resoluciones del Tribunal de Justicia Administrativa (TJA) y la prevención de la violencia política en razón de género.

La sesión fue presidida por el alcalde de Tocatlán, anfitrión del evento, Sergio Avendaño Pérez, quien dio la bienvenida a sus homólogos y condujo los trabajos de este encuentro.

En su mensaje de apertura, el presidente de Aamtlax, Alfonso Sánchez García, reconoció la hospitalidad del alcalde anfitrión y destacó que este tipo de espacios fortalecen el diálogo y el trabajo en equipo entre los gobiernos locales.

“La cooperación es la clave para transformar realidades”, expresó al reiterar su llamado a las y los presidentes municipales para continuar con el impulso de buenas prácticas de gobernanza y transparencia.

Durante la sesión, el magistrado presidente del TJA, Manuel Vázquez Conchas, impartió la ponencia “Concientización para un correcto cumplimiento de autos o resoluciones emitidas por el TJA en los cuales se vinculen a los ayuntamientos como autoridades administrativas”, con el propósito de evitar multas, sanciones o responsabilidades derivadas de un incumplimiento de la ley.

Su participación fue reconocida por los alcaldes como una valiosa contribución y aprovecharon la oportunidad para despejar dudas sobre temas relacionados con dicha materia en sus comunas.

Más tarde, la consejera electoral y presidenta de la Comisión de Igualdad y No Discriminación del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones (ITE), Janet Cervantes Ahuatzi, ofreció la exposición “Prevención de Violencia Política por Razón de Género en las Administraciones Municipales”, donde subrayó la importancia de garantizar ambientes laborales libres de discriminación y fomentar la participación equitativa de las mujeres en la toma de decisiones públicas.

Ahí la consejera del órgano electoral invitó a los alcaldes a sumarse a estas actividades y agendar encuentros con el personal de los ayuntamientos para ahondar sobre este tema.

Los trabajos concluyeron con varios acuerdos, entre ellos que está próximo a realizarse la ceremonia del primer aniversario de la creación de esta asociación civil de alcaldes, que se prevé se llevará a cabo en los primeros días de diciembre.