Descartan restituir fondos para resarcir finanzas de municipios en 2024

El presidente de la Comisión de Finanzas y Fiscalización del Congreso local, Ever Alejandro Campech Avelar descartó la posibilidad que para el próximo ejercicio fiscal se pueda restituir los fondos y programas a través de los cuales, diputados destinen recursos económicos para obra pública y campo a favor de los pobladores de los 60 municipios de la entidad.

Con ello, cerró el paso la creación de esos fondos que existieron en la LXIII Legislatura local, en los últimos tres años de la administración estatal del priista Marco Antonio Mena Rodríguez, pese a considerar que esas acciones eran de beneficio social, porque paliaban las condiciones financieras en las Comunas.

“Recordemos que desde el primer año y segundo año de la LXIV Legislatura, esa partida presupuestal que se designaba hacia los ayuntamientos ya no operó, misma que no veía mal, porque era para ayudar a paliar las necesidades de los ciudadanos, más que de los presidentes municipales, pero no fue posible llevar a cabo su creación; entonces, ahora no veo ninguna posibilidad para el tercer año el que exista una partida que maneje el Congreso del estado, toda vez que es única y exclusiva facultad del Ejecutivo”, explicó.