Descartada, la contratación de nuevos docentes en el Cecyte-Emsad para el próximo semestre: Ramos

El secretario general del sindicato de trabajadores del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado (Cecyte) y de los centros de Educación Media Superior a Distancia (Emsad), Zenón Ramos Castillo descartó nuevas contrataciones de docentes para el próximo semestre en ambos subsistemas, pues no se tiene previsto el incremento de grupos.

Si bien refirió que en estos momentos existen algunas plazas docentes y administrativas vacantes por el fallecimiento o jubilación de sus titulares, asentó que esos espacios laborales serán asignados de acuerdo a los procedimientos de concursos nacionales de oposición en el primer caso, y escalafonarios, en el segundo.

Recordó que el sindicato del Cecyte-Emsad cuenta con alrededor de mil 350 agremiados, entre personal docente y de apoyo y asistencia, y ante el inicio del próximo semestre, refirió que ya está trabajando con la Dirección General de ambos subsistemas en la revisión de la carga horaria que deberá ser cubierta por los catedráticos.

No obstante, resaltó que el número de horas clase no varía entre un semestre y otro, y la mayor parte ya está cubierta por los docentes agremiados al sindicato; en cuanto a los espacios disponibles, “que desde mi punto de vista personal es poco”, se asignan a través del Servicio Profesional Docente (SPD).

“Más allá de ese universo, no puede haber más ingresos nuevos de personal docente, porque estamos hablando de un número definido de horas clase, además, la carga horaria no varía mucho entre un semestre y otro. No somos, por ejemplo, como la Secretaría de Educación Pública (SEP) que tiene un universo muy grande de personal”.