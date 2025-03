Descarta Luna que Beca Benito Juárez haya sido entregada a personas fallecidas o que no son estudiantes, en 2023

Carlos Luna Vázquez, delegado estatal de la Secretaría de Bienestar federal, negó rotundamente que en Tlaxcala se haya pagado la Beca Benito Juárez a personas fallecidas o que no son estudiantes.

Señaló que, en caso de que en la entidad exista esta anomalía, se deben cumplir las solventaciones, por lo que la Coordinación Estatal de Becas Benito Juárez tendrá que atender estas observaciones de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), pues cada programa tiene una oficina de representación y es la que deberá responder.

Dijo que habrá que esperar a que la Coordinación Estatal demuestre cómo se ejerció ese apoyo; sin embargo, el funcionario contestó que no creé “que haya habido algún desvío, porque, en primera, recibe la credencial el joven y lógicamente tiene que identificarse para que se le pueda entregar su tarjeta del Banco (del Bienestar).

En torno a una de las observaciones de la ASF, en el sentido de que hubo personas que recibieron este beneficio sin cumplir con el requisito de ser estudiantes, apuntó: “Bueno, que yo tenga conocimiento aquí en Tlaxcala, no, no tengo ningún caso así, parecido ese, no rotundamente no”.

Remarcó que desconoce los resultados de la Auditoría Superior, pues “no me lo han pasado”; y repasó que la coordinación en el estado es la que “lleva todas las becas y nosotros solo colaboramos, ayudamos, en los trabajos, pero en el tema de los recursos tampoco nos metemos porque todos son desde (la Secretaría de) Hacienda que deposita a los jóvenes.

En entrevista colectiva, apuntó que esta es una situación que se tendrá que investigar y que en este momento hay un nuevo coordinador, por lo que se tiene que buscar la manera “de que las cosas malas no pasen”.

El delegado expresó que el gobierno que encabeza la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, “está en contra de esas malas prácticas (en el ejercicio del servicio público), desde luego nosotros estamos también en eso”.

De acuerdo con notas periodísticas de medios de circulación nacionales, difundidas en febrero pasado, la ASF detectó que en el programa de Becas Benito Juárez para estudiantes del nivel medio superior, se realizaron 513 pagos a 486 alumnos fallecidos en el año 2023, por un importe de un millón 61 mil pesos, después de la fecha del deceso.

Esas publicaciones señalan que el reporte de la ASF destaca que se hizo un comparativo entre el registro de las personas que fallecieron ese año, el cual fue proporcionado por el Registro Nacional de Población (Renapo), con el padrón del Grupo Funcional Desarrollo Social, de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez (Cnbbbj).

Exponen que también se cotejó el padrón de beneficiarios y los registros de alumnos inscritos durante el ciclo escolar 2023 en los diferentes planteles de la Dirección General del Bachillerato (DGB), la Dirección General de Educación Tecnológica Industrial (Dgeti) y la Dirección General de Educación Tecnológica Agropecuaria y Ciencias del Mar (Dgetaycm), pero no se identificaron sus matrículas en esas instituciones.

En otro tema, respecto de las versiones que circulan en el ámbito político estatal sobre su probable destitución en este cargo, Carlos Luna dijo que ha continuado sus actividades de manera normal y que ha asistido a las reuniones convocadas por oficinas centrales en la Ciudad de México, para revisar avances de todos los programas.