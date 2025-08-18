Descarta INAH riesgo de perder registro del Conjunto Conventual como patrimonio mundial por cuestiones de inseguridad

A cuatro años de la inscripción del Conjunto Conventual Franciscano y Catedralicio de Nuestra Señora de la Asunción de Tlaxcala en la Lista de Patrimonio Mundial, hay optimismo de conservar este registro, a pesar de aspectos de inseguridad pendientes de resolver, aseveró José Vicente de la Rosa Herrera, delegado del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH).

Subrayó que con este reconocimiento Tlaxcala se volvió a posicionar en la esfera mundial como un actor importante, pues no lo tenía por parte de la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) en ninguno de sus campos.

“Yo soy optimista en lo que hemos posicionado en la sociedad y en los poderes públicos es la importancia del patrimonio y del Conjunto Conventual; hemos hecho aportaciones, varias instituciones, de presupuesto para mejorar la infraestructura”, enfatizó.

Añadió que se ha atacado parte de un problema añejo que exigía el cambio de todo el sistema de electrificación y el mejoramiento de la iluminación exterior e interior de la Catedral y de todo el conjunto, así como resolver el de seguridad que se ha mencionado constantemente y que es de carácter permanente.

En torno a este último tema, el funcionario federal remarcó que hay decisiones que se deben tomar, pero también hay un poco de polémica, de ahí que “vamos a ver cómo se negocia porque el secretario de Seguridad (del estado anterior) proponía, y yo me sumaba a ese planteamiento, cerrar por las noches el corredor de San Francisco”.

Sin embargo, aún hay voces en contra que dicen que ese espacio es una vía pública y que no es correcto cerrarlo, porque las personas que viven en la parte alta tendrían que dar una vuelta “tremenda” para llegar a su casa, dijo.

Mientras tanto –afirmó–, en ese lugar hay vigilancia policíaca a través de patrullas, ya que el problema es por las noches, pues se han registrado asaltos y cosas “no gratas”, pero los trabajos sobre este punto continuarán.

Descartó que exista riesgo de perder el registro, porque el Consejo Interinstitucional para la Salvaguarda y Protección del Conjunto Conventual Franciscano y Catedralicio de Nuestra Señora de la Asunción (Consafran) ha sido calificado por la Unesco como “ejemplo de buena práctica en la gestión del patrimonio”.

José Vicente de la Rosa abundó que esa posición ante la Unesco garantiza “que estaremos muy atentos en cualquiera de los temas”, ya sean de seguridad o de la consolidación del bien cultural.