Lunes, agosto 18, 2025
NoticiasEstado

Descarta INAH riesgo de perder registro del Conjunto Conventual como patrimonio mundial por cuestiones de inseguridad

Guadalupe de La Luz Degante

A cuatro años de la inscripción del Conjunto Conventual Franciscano y Catedralicio de Nuestra Señora de la Asunción de Tlaxcala en la Lista de Patrimonio Mundial, hay optimismo de conservar este registro, a pesar de aspectos de inseguridad pendientes de resolver, aseveró José Vicente de la Rosa Herrera, delegado del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH).

- Anuncio -

Subrayó que con este reconocimiento Tlaxcala se volvió a posicionar en la esfera mundial como un actor importante, pues no lo tenía por parte de la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) en ninguno de sus campos.

“Yo soy optimista en lo que hemos posicionado en la sociedad y en los poderes públicos es la importancia del patrimonio y del Conjunto Conventual; hemos hecho aportaciones, varias instituciones, de presupuesto para mejorar la infraestructura”, enfatizó.

Añadió que se ha atacado parte de un problema añejo que exigía el cambio de todo el sistema de electrificación y el mejoramiento de la iluminación exterior e interior de la Catedral y de todo el conjunto, así como resolver el de seguridad que se ha mencionado constantemente y que es de carácter permanente.

- Advertisement -

En torno a este último tema, el funcionario federal remarcó que hay decisiones que se deben tomar, pero también hay un poco de polémica, de ahí que “vamos a ver cómo se negocia porque el secretario de Seguridad (del estado anterior) proponía, y yo me sumaba a ese planteamiento, cerrar por las noches el corredor de San Francisco”.

Sin embargo, aún hay voces en contra que dicen que ese espacio es una vía pública y que no es correcto cerrarlo, porque las personas que viven en la parte alta tendrían que dar una vuelta “tremenda” para llegar a su casa, dijo.

Mientras tanto –afirmó–, en ese lugar hay vigilancia policíaca a través de patrullas, ya que el problema es por las noches, pues se han registrado asaltos y cosas “no gratas”, pero los trabajos sobre este punto continuarán.

- Advertisement -

Descartó que exista riesgo de perder el registro, porque el Consejo Interinstitucional para la Salvaguarda y Protección del Conjunto Conventual Franciscano y Catedralicio de Nuestra Señora de la Asunción (Consafran) ha sido calificado por la Unesco como “ejemplo de buena práctica en la gestión del patrimonio”.

José Vicente de la Rosa abundó que esa posición ante la Unesco garantiza “que estaremos muy atentos en cualquiera de los temas”, ya sean de seguridad o de la consolidación del bien cultural.

Temas

Más noticias

Avances

Acumulación de lluvia en el estado es 40 por ciento menor al promedio nacional

Guadalupe de La Luz Degante -
Del 1 de enero al 30 de octubre de este año, la precipitación acumulada en el estado fue de aproximadamente 410.9 milímetros, cifra que...

Últimas

Últimas

Relacionadas

‘El Mayo’ Zambada se declarará culpable en Nueva York

La Jornada -
Afp Nueva York. El cofundador del cartel de Sinaloa, Ismael "El Mayo" Zambada, tiene previsto declararse culpable de varios delitos en una audiencia programada para...

Entrega Lorena Cuéllar unidad deportiva de Ixtulco

La Redacción -
La gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros encabezó la entrega de la rehabilitación de la Unidad Deportiva de la comunidad de Ixtulco, en la capital del...

Concluye cumbre en la Casa Blanca; Trump perfila encuentro con Putin y Zelenski

La Jornada -
Afp Washington. La reunión cumbre de Donald Trump con líderes europeos en las que se analizó cómo lograr la paz entre Rusia y Ucrania concluyó,...

Más noticias

‘El Mayo’ Zambada se declarará culpable en Nueva York

La Jornada -
Afp Nueva York. El cofundador del cartel de Sinaloa, Ismael "El Mayo" Zambada, tiene previsto declararse culpable de varios delitos en una audiencia programada para...

Concluye cumbre en la Casa Blanca; Trump perfila encuentro con Putin y Zelenski

La Jornada -
Afp Washington. La reunión cumbre de Donald Trump con líderes europeos en las que se analizó cómo lograr la paz entre Rusia y Ucrania concluyó,...

Condena Cuba despliegue militar de EU en el Caribe

La Jornada -
La Habana. El gobierno de Cuba rechazó este lunes el despliegue de fuerzas militares de Estados Unidos en el Caribe y lo adjudicó a...

La Jornada de Oriente

Quiénes somos

Media Kit

Contáctanos

Aviso de privacidad

La Jornada

Nacional

Baja California

Estado de México

Hidalgo

Maya

San Luis

Veracruz

Zacatecas

Sierra Nevada Comunicaciones SA de CV ® 2025