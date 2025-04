Descarta gobernadora que agresión contra niña en Nativitas esté relacionado con el delito de trata; reprueba linchamiento del presunto responsable

La gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros descartó que la agresión (intento de privación ilegal de la libertad de una niña, presuntamente por parte de unos sujetos), en San Miguel Xochitecatitla, municipio de Nativitas, esté relacionado al delito de trata de personas con fines de explotación sexual.

Afirmó que la menor de edad recibía atención por parte del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), así como de la Secretaría de Salud (Sesa) y de Gobierno (Segob).

Señaló que la niña “está en una crisis emocional que estamos atendiendo” y que desde el momento” que sucedió el hecho estableció comunicación con el titular de la Segob, Luis Antonio Ramírez Hernández, para intervenir a través de las diferentes instituciones.

Al respecto, Rigoberto Zamudio Meneses, titular de la Secretaría de Salud (Sesa), quien acompañaba a la mandataria en su gira de trabajo por la zona oriente, informó que la menor de edad

está hospitalizada y bajo sedación, para una revisión por parte del médico legista.

Añadió que fue traslada a un hospital de tercer nivel para recibir atención, incluida la psicológica, pero que los datos están reservados y -subrayó- una vez que termine la investigación, la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) ampliará la información. “La paciente está estable, se trata un código 25 y se da toda la atención profiláctica y demás”.

A pregunta expresa, la gobernadora contestó que este hecho no está relacionado con el delito de trata de personas con fines de explotación sexual, sino que es “un caso aislado; lamentable no tenemos todavía identificado, hasta este momento, a la persona (linchada), no trae identificación, creemos que no es de Tlaxcala”.

Apuntó que en este tipo de casos siempre es importante la comunicación inmediata, por lo que reiteró su llamado a la población tlaxcalteca a confiar en las autoridades, “para que también nosotros podamos hacer justicia”.

Abundó que en “todos los casos”, sobre este tipo de denuncias, la finalidad es llegar al lugar “para poder ver cómo sucedieron los hechos; obviamente es reprobable lo que pasó con esta persona (linchada)”.

En entrevista colectiva, en su gira de trabajo por Huamantla, calificó de lamentable este hecho, en el que el pueblo se organizó “y la persona que cometió este delito, falleció”. Abundó que continuarán las investigaciones para verificar la procedencia de ese hombre, pues sostuvo que no es de la comunidad de San Miguel.

Respecto del funcionamiento del protocolo para atención de linchamientos, recalcó que para el gobierno “es importante que todos los ciudadanos tengan conocimiento que en estos casos es importante que llamen a la autoridad, para que nosotros también podamos proceder y sobre todo hacer justicia y que no haya una intervención propia de los afectados”.

La titular del Poder Ejecutivo remarcó que se llevan a cabo las indagaciones correspondientes “a todos los hechos”, como son los dos linchamientos ocurridos recientemente en la entidad.