Descarta Conatram sumarse al paro nacional convocado por campesinos y transportistas para el próximo lunes 24

La Confederación Nacional de Transportistas Mexicanos A.C. (Conatram) no se sumará al paro nacional convocado para el próximo lunes 24 de este mes de noviembre, afirmó Pedro Carmona Zamora, delegado de esta agrupación en Tlaxcala.

- Anuncio -

Descartó la posibilidad de participar en esta protesta a la cual han llamado integrantes del Movimiento Agrícola Campesino (MAC), del Frente Nacional por el Rescate al Campo (FNRC), de la Asociación Nacional de Transportistas A.C. (Antac), ganaderos, cañeros, limoneros, lecheros, pescadores y fruticultores.

Dijo que no tiene conocimiento de esta convocatoria; sin embargo, señaló que uno de los estados donde la Conatram podría realizar alguna protesta es Puebla, ya que los agentes ministeriales, policías estatales y municipales, así como elementos de la Guardia Nacional (GN), “salieron tlacuaches, antes los de la Policía Federal de Caminos eran ratas”, pero ya fueron superados.

Por eso, no descartó la posibilidad de realizar una manifestación en la vecina entidad, ya que en ese lugar se perpetran diversos delitos, como la extorsión; “nos balean a los operadores, nos los matan; ya nos robaron siete camiones en lo que va del año y las grúas cobran hasta 250 mil pesos, mejor ya le dejamos la unidad”.

- Advertisement -

En general -indicó-, este sector se enfrenta a varias situaciones que hasta ahora se mantienen, como carreteras en mal estado, “están destrozadas y nos dañan los vehículos”; falta de seguridad y arbitrariedades por parte de las grúas en casos de accidente, pues “desvalijan el carro y nos dejan el puro cascarón”.

El líder transportista expresó su desconcierto ante abusos cometidos por parte de autoridades que supuestamente deben brindar condiciones de seguridad, pareciera que no entienden esta responsabilidad que tienen. “No comprendo qué es lo que está pasando”.

Si se registra un accidente o la recuperación inmediata de un camión, “quieren llegar a infraccionar… metieron a la Guardia Nacional a puros jovencitos que piensan que tener un uniforme, patrulla y arma los hace muy grandes, no les dijeron que deben dar seguridad a la gente, interpretan mal las cosas”, abundó.

- Advertisement -

Pidió a gobernantes que entiendan a este gremio, pues son servidores públicos “y deben servir al pueblo, no servirse de él… le pidieron el voto y deben respetarlo para lo que los puso…. hay algunos que ya se subieron a un ladrillo”.

Repasó que la Conatram demanda carreteras en buen estado para evitar el deterioro de las unidades, frenar el abuso de cobro en las casetas, “pues las de México son las más caras del mundo”, y resolver el problema de largas filas en estos puestos de cobro, como en la de San Martín Texmelucan y en la del Arco Norte a la altura de Calpulalpan.

Pedro Carmona Zamora reiteró su petición a las autoridades para que cumplan sus compromisos y que justifiquen con su trabajo la percepción de “sueldazos hermosos”.

Te podría interesar: Conatram: Tlaxcala ha salido del ‘triángulo rojo’ de inseguridad para transportistas, pero aún tiene puntos de riesgo