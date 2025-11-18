Martes, noviembre 18, 2025
NoticiasSociedad y Justicia

Descarta Conatram sumarse al paro nacional convocado por campesinos y transportistas para el próximo lunes 24

Guadalupe de La Luz Degante

La Confederación Nacional de Transportistas Mexicanos A.C. (Conatram) no se sumará al paro nacional convocado para el próximo lunes 24 de este mes de noviembre, afirmó Pedro Carmona Zamora, delegado de esta agrupación en Tlaxcala.

- Anuncio -

Descartó la posibilidad de participar en esta protesta a la cual han llamado integrantes del Movimiento Agrícola Campesino (MAC), del Frente Nacional por el Rescate al Campo (FNRC), de la Asociación Nacional de Transportistas A.C. (Antac), ganaderos, cañeros, limoneros, lecheros, pescadores y fruticultores.

Dijo que no tiene conocimiento de esta convocatoria; sin embargo, señaló que uno de los estados donde la Conatram podría realizar alguna protesta es Puebla, ya que los agentes ministeriales, policías estatales y municipales, así como elementos de la Guardia Nacional (GN), “salieron tlacuaches, antes los de la Policía Federal de Caminos eran ratas”, pero ya fueron superados.

Por eso, no descartó la posibilidad de realizar una manifestación en la vecina entidad, ya que en ese lugar se perpetran diversos delitos, como la extorsión; “nos balean a los operadores, nos los matan;  ya nos robaron siete camiones en lo que va del año y las grúas cobran hasta 250 mil pesos, mejor ya le dejamos la unidad”.

- Advertisement -

En general -indicó-, este sector se enfrenta a varias situaciones que hasta ahora se mantienen, como carreteras en mal estado, “están destrozadas y nos dañan los vehículos”; falta de seguridad y arbitrariedades por parte de las grúas en casos de accidente, pues “desvalijan el carro y nos dejan el puro cascarón”. 

El líder transportista expresó su desconcierto ante abusos cometidos por parte de autoridades que supuestamente deben brindar condiciones de seguridad, pareciera que no entienden esta responsabilidad que tienen. “No comprendo qué es lo que está pasando”.

Si se registra un accidente o la recuperación inmediata de un camión, “quieren llegar a infraccionar… metieron a la Guardia Nacional a puros jovencitos que piensan que tener un uniforme, patrulla y arma los hace muy grandes, no les dijeron que deben dar seguridad a la gente, interpretan mal las cosas”, abundó.

- Advertisement -

Pidió a gobernantes que entiendan a este gremio, pues son servidores públicos “y deben servir al pueblo, no servirse de él… le pidieron el voto y deben respetarlo para lo que los puso…. hay algunos que ya se subieron a un ladrillo”.      

Repasó que la Conatram demanda carreteras en buen estado para evitar el deterioro de las unidades, frenar el abuso de cobro en las casetas, “pues las de México son las más caras del mundo”, y resolver el problema de largas filas en estos puestos de cobro, como en la de San Martín Texmelucan y en la del Arco Norte a la altura de Calpulalpan.

Pedro Carmona Zamora reiteró su petición a las autoridades para que cumplan sus compromisos y que justifiquen con su trabajo la percepción de “sueldazos hermosos”.

Te podría interesar: Conatram: Tlaxcala ha salido del ‘triángulo rojo’ de inseguridad para transportistas, pero aún tiene puntos de riesgo

Temas

Más noticias

Avances

Acumulación de lluvia en el estado es 40 por ciento menor al promedio nacional

Guadalupe de La Luz Degante -
Del 1 de enero al 30 de octubre de este año, la precipitación acumulada en el estado fue de aproximadamente 410.9 milímetros, cifra que...

Últimas

Últimas

Relacionadas

Presentarán en Tlaxcala la obra Mayo, obra inspirada en la vida de una niña exiliada

Dania Corona Muñoz -
 La obra Mayo llegará a Tlaxcala los próximos 21, 22 y 23 de noviembre al Teatro del IMSS “Ignacio García Téllez”, una propuesta que...

Inauguran Engendros, la primera exposición dedicada al art toy en la entidad

Dania Corona Muñoz -
La exposición Engendros, inaugurada en la Galería Templo Rojo Pinacoteca Alternativa el sábado, es la primera en Tlaxcala en presentar el trabajo de artistas...

Tlaxcala ejercerá 30 mil 86 mdp para el 2026; no habrá nuevos impuestos ni gravámenes

Juan Luis Cruz Pérez -
Un incremento de 2 mil 52 millones 259 mil 859 pesos planteó la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros en su propuesta de ingresos y de...

Más noticias

Imperialistas de EU van por los recursos estratégicos de AL: Maduro

La Jornada -
Caracas. Estoy en Venezuela para presentar, en la Feria del libro de Caracas, mi nueva obra : "La conversación infinita" (ed. Acirema), una compilación...

Precio de la canasta básica será de 910 pesos en los próximos 6 meses

La Jornada -
Ciudad de México. El precio de la canasta básica quedará en un máximo de 910 pesos para los próximos seis meses, esto gracias al...

Narcobloqueos tras operativo contra ‘CJNG’

La Jornada -
Morelia, Mich., Un operativo de las fuerzas estatales y federales para capturar a Ángel Chávez Ponce, El Camaleón, presunto jefe de plaza del cártel...

La Jornada de Oriente

Quiénes somos

Media Kit

Contáctanos

Aviso de privacidad

La Jornada

Nacional

Baja California

Estado de México

Hidalgo

Maya

San Luis

Veracruz

Zacatecas

Sierra Nevada Comunicaciones SA de CV ® 2025