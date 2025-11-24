Lunes, noviembre 24, 2025
NoticiasEconomía y Ecología

Descargas residuales en laguna de Acuitlapilco serán eliminadas paulatinamente, señala titular de la CEAS

Guadalupe de La Luz Degante

Javier Israel Tobón Solano, titular de la Comisión Estatal del Agua y Saneamiento (CEAS), afirmó que las descargas residuales en la laguna de Acuitlapilco están identificadas y que su eliminación será paulatina.

- Anuncio -

El funcionario realizó algunas precisiones en este tema, sobre el cual pobladores y defensores de este cuerpo de agua han denunciado desde hace varios años el problema de contaminación, debido a que se vierten aguas de desecho.

Mencionó que el gobierno estatal tiene acercamiento con el municipio de Tlaxcala, por lo que afirmó que este asunto es atendido y que hay un proyecto para la instalación de un colector para contribuir en el mejoramiento de esta laguna.

Sin embargo, puntualizó que el problema es que la zona de alrededor de este cuerpo de agua se va poblando y, por tanto, hay algunas colonias nuevas, de ahí que el ayuntamiento es el encargado de regular esta situación, pues las descargas están identificadas “y se irán eliminando paulatinamente”.

- Advertisement -

En cuanto al centro comercial “Galerías”, el cual se localiza en Atlahapa, cerca de Acuitlapilco, anotó que la CEAS realizó una revisión, pero se detectó una descarga que pertenece a la colonia que se encuentra alrededor y atrás de este lugar.

El director de esta Comisión aseguró que este complejo de establecimientos cuenta con una planta de tratamiento “que funciona perfectamente”, pues los sanitarios utilizan agua tratada, con la que también irriga todas sus áreas verdes.

“Galerías está en orden; por decirlo, algunas otras que se ha encontrado que hacen descargas clandestinas, obviamente, sí está llegando la Propaet (Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de Tlaxcala)”, indicó.

Agregó que en ese tipo de casos también hay intervención del gobierno de la República, a través de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), en función del tipo de permiso con el que cuenten dichas descargas.

- Advertisement -

Reiteró que se imponen sanciones mediante multas económicas, pero que primero se invita a ingresar al Programa de Auditoría Ambiental de manera voluntaria y si no es así, las instituciones proceden con base en la legislación.

El titular de la CEAS sostuvo que diversas dependencias han llevado a cabo “un buen trabajo” en la laguna, por lo que “ha cambiado mucho, ha mejorado mucho, en esta administración, eso lo puedo asegurar”. Tobón Solano expuso esta situación durante el Diálogo Circular con medios de comunicación.

Te podría interesar: Tlaxcala lanza subsidio extraordinario para fortalecer la comercialización de maíz blanco en 2026

Temas

Más noticias

Avances

Acumulación de lluvia en el estado es 40 por ciento menor al promedio nacional

Guadalupe de La Luz Degante -
Del 1 de enero al 30 de octubre de este año, la precipitación acumulada en el estado fue de aproximadamente 410.9 milímetros, cifra que...

Últimas

Últimas

Relacionadas

Nuevas industrias deberán contar con su propia planta de tratamiento de agua residual, reafirma CEAS; las existentes contarán con plazo para regularizarse

Guadalupe de La Luz Degante -
Las nuevas empresas que se instalen en la entidad tlaxcalteca y que tengan descarga de agua, deberán contar con su propia planta de tratamiento,...

Avance en mapeo de redes de drenaje dependerá de la cooperación de los 60 municipios: CEAS; ya se firmaron los convenios

Guadalupe de La Luz Degante -
Pese a que ya se firmaron los convenios con los 60 municipios, todavía no se puede definir una fecha de conclusión de los mapas...

Esta semana arrancan obras del plan integral de saneamiento del río: CEAS; recibirán 325 mdp las tres empresas adjudicadas

Guadalupe de La Luz Degante -
En esta semana inician en el estado las obras del plan integral de saneamiento y recuperación de la Cuenca del Alto Atoyac, con intervención...

Más noticias

Agricultores y transportistas desquician carreteras en varios estados del país

La Jornada -
México. Agricultores y transportistas iniciaron bloqueos carreteros en diferentes entidades del país. Los primeros rechazan la Ley de Aguas Nacionales y los segundos piden...

Presidente de Perú no descarta asaltar embajada mexicana para detener a Betssy Chávez

La Redacción -
Ciudad de México. El presidente de facto de Perú, José Jerí, no descartó asaltar la embajada de México, donde se encuentra refugiada la exprimera...

Ejecutan a Juan Carlos Mezhua, ex alcalde y líder social de Zongolica, Veracruz

La Redacción -
Iván Sánchez Veracruz, Ver.- Juan Carlos Mezhua Campos, exalcalde y líder social en la sierra de Zongolica, municipio del centro del estado de Veracruz, fue asesinado...

La Jornada de Oriente

Quiénes somos

Media Kit

Contáctanos

Aviso de privacidad

La Jornada

Nacional

Baja California

Estado de México

Hidalgo

Maya

San Luis

Veracruz

Zacatecas

Sierra Nevada Comunicaciones SA de CV ® 2025