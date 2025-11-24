Descargas residuales en laguna de Acuitlapilco serán eliminadas paulatinamente, señala titular de la CEAS

Javier Israel Tobón Solano, titular de la Comisión Estatal del Agua y Saneamiento (CEAS), afirmó que las descargas residuales en la laguna de Acuitlapilco están identificadas y que su eliminación será paulatina.

El funcionario realizó algunas precisiones en este tema, sobre el cual pobladores y defensores de este cuerpo de agua han denunciado desde hace varios años el problema de contaminación, debido a que se vierten aguas de desecho.

Mencionó que el gobierno estatal tiene acercamiento con el municipio de Tlaxcala, por lo que afirmó que este asunto es atendido y que hay un proyecto para la instalación de un colector para contribuir en el mejoramiento de esta laguna.

Sin embargo, puntualizó que el problema es que la zona de alrededor de este cuerpo de agua se va poblando y, por tanto, hay algunas colonias nuevas, de ahí que el ayuntamiento es el encargado de regular esta situación, pues las descargas están identificadas “y se irán eliminando paulatinamente”.

En cuanto al centro comercial “Galerías”, el cual se localiza en Atlahapa, cerca de Acuitlapilco, anotó que la CEAS realizó una revisión, pero se detectó una descarga que pertenece a la colonia que se encuentra alrededor y atrás de este lugar.

El director de esta Comisión aseguró que este complejo de establecimientos cuenta con una planta de tratamiento “que funciona perfectamente”, pues los sanitarios utilizan agua tratada, con la que también irriga todas sus áreas verdes.

“Galerías está en orden; por decirlo, algunas otras que se ha encontrado que hacen descargas clandestinas, obviamente, sí está llegando la Propaet (Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de Tlaxcala)”, indicó.

Agregó que en ese tipo de casos también hay intervención del gobierno de la República, a través de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), en función del tipo de permiso con el que cuenten dichas descargas.

Reiteró que se imponen sanciones mediante multas económicas, pero que primero se invita a ingresar al Programa de Auditoría Ambiental de manera voluntaria y si no es así, las instituciones proceden con base en la legislación.

El titular de la CEAS sostuvo que diversas dependencias han llevado a cabo “un buen trabajo” en la laguna, por lo que “ha cambiado mucho, ha mejorado mucho, en esta administración, eso lo puedo asegurar”. Tobón Solano expuso esta situación durante el Diálogo Circular con medios de comunicación.

