Desbandada de diputados no deberá afectar trabajo parlamentario: Vera

A pesar de que el Poder Legislativo vive y vivirá una desbandada de diputados que buscan participar en los comicios del próximo 6 de junio, la presidenta de la Comisión de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos del Congreso local, Luz Vera Díaz descartó que el proceso electoral vaya afecta el trabajo parlamentario.

En entrevista telefónica, la legisladora reconoció que hay complicaciones en el trabajo parlamentario, ya que este año no solamente sigue la pandemia, sino que también está en auge el proceso electoral, pero dichas situaciones que no afectarán el trabajo del Congreso del estado, pues se enfocarán a sacar adelante los asuntos que importan a los ciudadanos.

“Creo que no tendría por qué intervenir o afectar, porque de entrada ningún integrante de la comisión ha pedido licencia para estar fuera del Congreso, ninguno de los integrantes de la comisión ha pedido permiso y hemos sesionado normalmente y espero que así sigamos”.

Entre los trabajos pendientes, la diputada dio cuenta que está la elección de los próximos magistrados que deberán integrar el Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE), en sustitución de Rebeca Xicoténcatl Corona y Mario Antonio de Jesús Jiménez Martínez.

En este último caso, el pleno del Poder Legislativo designará de momento un interino luego que el juzgado tercero de distrito resolvió, en el expediente 43/2021, conceder la suspensión provisional solicitada por Jiménez Martínez, lo anterior para que el Congreso del estado no nombre a su sucesor.

“Estamos en un periodo electoral, pero no tendría por qué intervenir o afectar, creo que no habría nada que afecte las decisiones para que entre en su momento la magistrada interina”.

Muestra de ello, dijo que, de no haber cambios, este martes llevarán a cabo las audiencias de los aspirantes a ocupar uno de los espacios que se tendrán que designar en el Poder Judicial local, como es la magistratura interina que quedó con el fin de mandato y litigio entablado por el ahora ex magistrado Mario Antonio de Jesús Jiménez Martínez.

“La terna que manda el Poder Judicial para el magistrado Mario este martes estarán las audiencias públicas para determinar quién es el más viable y no dudamos de la capacidad de ninguna de las personas que están en la terna, por algo el Poder Judicial se atreve a recomendarlas y creo que cualquiera de las tres puede hacer un papel bueno, pero sabemos que es una magistrada interina que no le quita la calidez ni la validez que tendrá el trabajo. En el caso de la magistrada Rebeca Xicoténcatl también se está analizando y también este martes habrá audiencia con los tres integrantes. No está en tela de juicio ninguno de los tres perfiles”, acotó.