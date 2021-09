Desatendió SEPE solicitud para gestionar vacunación contra Covid a estudiantes de la Normal Rural 

La Secretaría de Educación Pública del Estado (SEPE) desatendió una solicitud del Comité Estudiantil Ernesto “Che” Guevara de la Normal Rural Benito Juárez de Panotla para gestionar la instalación de un módulo de vacunación contra el Covid-19 en el plantel, pues solo 25 por ciento de las 200 alumnas inscritas ha sido inmunizada.

La representación estudiantil sustentó su petición en el alto riesgo de contagios del nuevo coronavirus en ese plantel que se rige bajo el sistema de internado y las alumnas y el personal proviene de distintas comunidades de la entidad y de otros estados, explicó una de las voceras de la dirigencia, quien solicitó no proporcionar su nombre.

Recordó que con el reinicio de las clases presenciales a partir del 30 de agosto pasado, se aplicó una encuesta entre las 200 alumnas inscritas para saber si ya estaban vacunadas contra el SARS-Cov-2 y solo el 25 por ciento respondió de forma positiva, de ahí que solicitaron a la SEPE la posibilidad de gestionar la aplicación de la vacuna a las estudiantes faltantes.

“Como todas las compañeras provienen de distintos municipios, incluso de fuera del estado, no todas están vacunadas contra el Covid-19, pues en algunos casos la campaña no ha llegado a sus comunidades, por eso pedimos a las autoridades que se trajera la vacuna a la normal”, expuso la joven normalista.

De acuerdo con la dirigente estudiantil, las autoridades les dijeron que la vacunación a las se realizaría el 17 de septiembre pasado en instalaciones de la Normal Rural, sin embargo, no fue así, por lo que ahora las estudiantes que aún no cuentan con la primera dosis del antígeno tendrán que esperar a ser inmunizadas en sus respectivas comunidades de origen.

“Se gestionó, pero no se nos dio la solución o la respuesta, solo la parte directiva del plantel nos dijo que se estaría vacunando en el municipio de Panotla para que quienes no estuvieran vacunadas acudieran ahí, pero no fue como nos habían dicho al principio, de que la vacuna iba a llegar a la normal, porque ahí estábamos todas, pero no se llevó a cabo”.