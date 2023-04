Desarrollo humano en Tlaxcala

Entre los años 2000 y 2020, 14 municipios han disminuido su nivel desarrollo medido a través del Índice de Desarrollo Humano (IDH), al tener una valoración media, mientras que otros tres no tuvieron cambios y permanecieron en dos décadas en ese mismo nivel, es decir, 17 de los 60 municipios presentan un mayor deterioro en su desarrollo. La entidad en ese mismo periodo mantiene el nivel de valoración alta. Aunque el índice tiene variaciones a la baja, llama la atención que todos los municipios de Tlaxcala han tenido proceso de alternancia en el poder político, lo que implica cuestionar: ¿Cuáles han sido los efectos de la alternancia política en el desarrollo de la entidad?

Al menos en ese periodo ha habido cuatro alternancias a nivel de la gubernatura, en 1998, 2004, 2010 y recientemente en 2021. Los partidos que han gobernado son el PRD, PAN, PRI y Morena, éste lleva poco más de un año en el poder; en el caso de los municipios, la efervescencia política está a flor de piel, pues entre 1998 y 2016 se han contabilizado más de 300 alternancias en los espacios locales, en decir, esta se ha convertido en normalidad “democrática”. Destaca que el sistema de partidos local es competitivo, hay competencia y pluralidad política, pero al mismo tiempo hay una concentración del poder entre el PRI, PAN, PRD y Morena que se ha convertido en la primera fuerza política, sobre todo a partir de las elecciones de 2018, refrendada en la elección de 2021, pero hasta antes del año 2018 las principales fuerzas que gobernaban la entidad son las que ahora conforman la alianza Va por México a nivel nacional con sus expresiones locales. En general, los partidos locales distintos a esas fuerzas son minorías y aunque han logrado triunfos electorales, siguen siendo marginales. Salvo los de nueva creación que no pueden competir en alianzas o coaliciones, los partidos con registro local han ocupado como estrategia política sumarse a las distintas alianzas para competir y al menos conservar su registro.

En ese sentido, durante el periodo de 2000 a 2020 los municipios que han deteriorado su nivel de desarrollo al pasar de una valoración de IDH alto a medio son: El Carmen Tequexquitla, Cuapiaxtla, Hueyotlipan, Mazatecochco de José María Morelos, Sanctórum de Lázaro Cárdenas, Nanacamilpa de Mariano Arista, San Pablo del Monte, Tenancingo, Teolocholco, Terrenate, Tlaxco, Tzompantepec, Benito Juárez y Santa Cruz Quilehtla. Mientras que Emiliano Zapata, Atltzayanca y Atlangatepec conservaron su nivel medio en dos décadas. Destaca que en su mayoría son municipios rurales, salvo San Pablo del Monte ninguno de ellos impacta en su aporte al desarrollo económico de la entidad, no hay industria y el sector terciario es limitado a servicios para satisfacer la demanda local de primera necesidad; sin embargo, los 17 municipios han tenido alternancias de manera recurrente entre 1998 y 2016. Sobresalen 14 de ellos que han tenido entre cuatro y siete cambios en el partido en el poder, mientras que en tres sólo se ha presentado la alternancia en dos ocasiones.

Resulta interesante la relación entre alternancia e IDH a nivel municipal, porque visibiliza las brechas de desigualdad que se consolidan independientemente el partido que gobierna, desde luego que se pueden abrir varías líneas de explicación sobre el fenómeno, sobre todo porque los estudios que datan de los años noventa del siglo pasado hacían énfasis en que la transición generaría una mayor competencia y competitividad electoral que necesariamente traería consigo la alternancia y mejores resultados en el ejercicio de gobierno. En el caso de Tlaxcala y particularmente en sus municipios, este planteamiento se ha cumplido a medias, hay alternancia y ésta es normalidad, pero al contrastar con los niveles desarrollo los resultados en general no han mejorado.

Otras maneras que se requieren profundizar sería una lectura a la inversa, es decir, si hay alternancia y ésta no mejora el desempeño del gobierno, el ciudadano aplica el voto de castigo a la administración saliente. Esta última se asocia al discutido voto razonado, también habría dos posibilidades adicionales, la primera que se relacione a que la clase política sigue siendo la misma y que ocupa a los partidos para buscar mantenerse en el poder; de hecho, esta explicación se liga al chapulineo, cambian los partidos en el poder, pero los actores son los mismos, con los efectos en el ejercicio de gobernar. La segunda está relacionada a algo más complejo, durante el periodo de 1990 a 2018 la alternancia es una realidad, pero el modelo económico no cambió y, por lo tanto, sus políticas, programas y acciones dependieron inercialmente del gobierno federal. Para el caso de Tlaxcala está claro que existe una enorme dependencia financiera, lo que supondría que los gobiernos municipales de la alternancia tenían o tienen un margen muy estrecho para construir proyectos de desarrollo distintos que modifiquen las brechas de desigualdad y esto ha generado planes, programas, proyectos, acciones inerciales que no logran impactar en el desarrollo humano de sus Comunas. De hecho, el municipio Tlaxcala, la ciudad capital es la que ha logrado conservar el IDH con valoración de muy alto durante dos décadas seguidas, no así el resto del estado. En breve será publicado el resultado de una investigación que da cuenta de la relación entre democracia, alternancia y desigualdad en México que incluye al estado de Tlaxcala.