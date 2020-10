Caso de desaparición de la niña Karla sin diligencias en la PGJE, desde hace tres años: Pascual

A cuatro años y nueve meses de la desaparición de la niña Karla Romero Tezmol en San Pablo del Monte, el caso no ha tenido ninguna diligencia desde mayo de 2017; además, prevalece incertidumbre sobre las cifras reales de este delito en Tlaxcala, el cual sigue sin ser vinculado a otros, aseveró Miriam Pascual, de la asociación civil Yureni.

Durante su participación en la conferencia virtual “El estado de Tlaxcala debe garantizar los derechos de las mujeres”, organizada por el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), la activista informó que el proceso de este caso continúa en organismos internacionales, a pesar de que ya cuenta con averiguación previa en la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), vía amparo.

Refirió que este es “el único reconocimiento público como desaparición forzada en la entidad, pero el contexto se ha agravado”. Por ello, a más de cuatro años de la desaparición de la niña Karla, hasta ahora la más emblemática, pero sin mayor avance “pese a que ha generado mayor costo político al gobierno, pues ha reflejado el modus operandi en cuanto a violaciones a derechos humanos de las mujeres”.

Seguimos igual –subrayó–, en la incertidumbre de cuáles son las cifras reales en Tlaxcala y sobre la violencia hacia niñas, adolescentes y mujeres. Vemos con mucha preocupación que el estado continúa sin reconocer la desaparición vinculada a otro tipo de delitos”.

Observó que en esta entidad persiste una política pública “que no está bien planificada y que tampoco representa los intereses de las víctimas”, tan es así que en 2018 la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió la recomendación 83/2018 al gobierno estatal por este asunto, debido a deficiencias en la búsqueda de mujeres desaparecidas y la falta de activación de protocolos.

Recordó que en el caso Karla (desaparecida en enero de 2016), la alerta Amber se activó un mes después de la denuncia “y por la presión mediática por parte de la familia”.

Citó que en el acompañamiento a casos del OCNF se confirma que en el “corredor de la trata” de Tlaxcala-Puebla, el delito se extiende hacia otras entidades del país, de ahí que la falta de reconocimiento por parte de la autoridad, “fortalece a las redes” de tratantes que también incurren en el ilícito de desaparición.

Tlaxcala es un estado que no se compromete a localizar a las mujeres y niñas desaparecidas ni a investigar para saber qué fue lo que sucedió; es decir, “hay una serie de violaciones graves en materia de verdad, justicia, reparación del daño y de no repetición”, indicó.

La muestra –señaló– es que la funcionaria Miriam Quiroz “sigue como enlace Alerta Amber, siendo que fue la persona que la negó a la familia” Romero Tezmol.

La defensora de derechos humanos resaltó que el protocolo Alba tampoco garantiza la localización de mujeres y niñas, y que se ha documentado que por errores cometidos por parte del Estado, existe el riesgo de convertirse en letra muerta, pues no se aplica debidamente, pues en algunos estados se manejan por ausencias, extravíos o no localizaciones, de tal forma que no advierte sobre el peligro en que la víctima se encuentra; además, si el hallazgo es con vida o sin ella, la indagación nunca continúa.

La desaparición –agregó– está vinculada a la violencia familiar o sexual, a la trata de personas y al feminicidio; hay casos en donde las niñas son víctimas a mano de sus padres, por lo que huyen de esos entornos, entre comillas se van por voluntad, pero en realidad salen de una zona de riesgo, si son localizadas las reintegran a esos espacios de agresión, sin que se investigue con visión de máxima protección a la infancia.

Insistió en que no hay estrategia estatal ni nacional para hacer de dominio público el protocolo Alba, ya que en algunos estados se debe conseguir mediante solicitudes de información. “No es un mecanismo de justicia ni de accesibilidad”.

Expuso que Yureni ha identificado que un común denominador es que víctimas de desaparición, menores de 18 años, 80 por ciento tienen entre 13 y 17 años; pero de esa proporción, 62 por ciento son mujeres (niñas y adolescentes). “De ahí que las políticas públicas deben ser integrales y representar intereses de estas personas”.

Por su parte, Edith Méndez Ahuatzi, directora del Colectivo Mujer y Utopía (CMU), asociación civil de Tlaxcala, apuntó que en páginas oficiales de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas ha detectado que ni en tres por ciento de los casos es activada la alerta Amber o el protocolo Alba.

A septiembre de este año, la estadística cerró con 42 niñas y mujeres que continúan en esa calidad, pero sin alerta Amber, y solo para cuatro de ellas se ha accionado el protocolo Alba, lo cual “refleja las omisiones graves de las autoridades del estado Tlaxcala, siguen manejándose bajo estereotipos sexistas, machistas, ya que algunas han sido víctimas de violencia sexual”, enfatizó.