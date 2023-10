Desaparición de fideicomisos del PJ es para someter a ese poder: PRI-PRD

La pretensión de aprobar una reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial y con ella, desaparecer 13 de los 14 fideicomisos que éste operan, generaron un nuevo debate en el Congreso local, pues mientras diputados del PRI y PRD denunciaron que es una vendetta en contra de los ministros que no se han doblegado al Ejecutivo federal, congresistas de Morena y Panal, aseguraron que se trata de una medida para eliminar excesos y privilegios de los integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

La diputada priista Blanca Águila Lima denunció que la reciente reforma legal aprobada en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión es una respuesta al Poder Judicial “porque no ha cedido los caprichos que muchas veces de diversas maneras el Ejecutivo federal ha querido transitar, violentando la Constitución. Es inadmisible este tipo de ataques las democracias sólidas y consolidadas…sobre todo por el Poder Judicial representa un equilibrio verdadero y eso no le ha gustado al presidente de la República”.

Abundó que no se trata de un mero ajuste presupuestal para reencausar el gasto público, sino de una vendetta electoral, por lo que fustigó el respaldo que los diputados federales por Tlaxcala, dieron a esa reforma.

“Preguntarles si se sienten bien, que si no les daría pena salir a buscar otros espacios a quienes votaron por esa reforma, me refiero a las y los diputados federales de Tlaxcala y le hacemos un atento llamado al diputado Alejandro Aguilar López, a la diputada Dulce Silva, a la diputada Irma Garay Loredo y al diputado Steve del Razo, que como si fueran todo un staff de servidumbre votan en razón de lo que les digan y no en razón de sus compromisos por los cuales tomaron protesta para ejercer esos cargos”.

Sin embargo, pidió el respaldo de los senadores de Morena, en especial de los representantes de Tlaxcala, para que en la Cámara Alta del Congreso de la Unión voten en contra de esas enmiendas.

“Les hacemos también un atento llamado a la senadora Ana Lilia Rivera Rivera y al senador José Antonio Álvarez Lima, porque independientemente de que se trate de un de un tema nacional, tiene que ver con la protección del sistema de justicia nacional, así como de sus trabajadores”.

Ello, explicó Águila Lima, porque con esa reforma, 60 por ciento de los trabajadores perderían sus derechos a pensión, vivienda, cobertura de salud y retiro, además que, “limitaría la operatividad del Poder Judicial y el acceso a la justicia para todos los mexicanos”.

En contra parte, el diputado de Nueva Alianza, Vladimir Zainos Flores salió en defensa de esta reforma, al asegurar que existen proyectos de gobierno federal que necesita redireccionar fondos para concluir diversos proyectos de beneficio social, en el especial, para los pobres.

“Veo el desarrollo económico que México está teniendo y bien lo dice el presidente (Andrés Manuel López Obrador) primero los pobres y es necesario que existan algunos sacrificios si el fin es beneficiar a la clase trabajadora, a la clase obrera, a la clase que más lo necesita y para ejemplo de ello, próximamente se aumentará la pensión de los adultos mayores”, dijo.

En respuesta, en tono irónico el perredista Juan Manuel Cambrón Soria, sostuvo que a los únicos pobres que ha beneficiado el gobierno federal son a los hijos del presidente de la República, así como a otros funcionarios y de paso, le recordó al dos veces diputado de Nueva Alianza, que él en su momento apoyó al PRI y al ex presidente Enrique Peña Nieto.

“Dice el diputado Vladimir y dice bien, que el gobierno de López Obrador ha apoyado a los pobres, sí, pero a los pobres de sus hijos a Andy y a José Ramón, pobrecitos, porque ahora ya tienen sus casas muy ostentosas; también a los pobrecitos de los hermanos del presidente, como a Pío y compañía, que reciben los sobres de dinero… y así sucesivamente, con un montón de casos de corrupción en donde no ha cambiado absolutamente nada.

Agregó: “También tiene razón cuando dice que los gobiernos anteriores son responsables del deterioro institucional de este país y tiene razón, pero les pregunto y dónde estaban usted en este entonces, pues apoyando al PRI, con quien hicieron coalición; su partido político estuvo con Peña Nieto a quien le levantaron la mano, entonces de qué se espantan. Entiendo que hoy tiene la encomienda de venir a defender y está bien, pero no se engaña a la gente”, espetó.

Por su parte, el morenista Rubén Terán Águila defendió la reforma que extinguiría dichos fideicomisos, al enfatizar que son miles de millones de pesos en beneficio de ministros y jueces, pero que ahora “este gobierno trabaja en reorganizar el gasto, pues “este gobierno llegó a distribuir el recurso a los jóvenes” y los diversos sectores”.

Nuevamente la respuesta vino del perredista Cambrón Soria, quien tildó la defensa morenista de un doble discurso, pues les recriminó que si en verdad quisieran administrar de mejor manera los recursos, ya hubieran actuado por la malversación de fondos en Segalmex o en el exceso de recursos asignados al proyecto de Dos Bocas.