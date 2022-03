Desaparición de Escuelas de Tiempo Completo no vulnera derecho a la educación de estudiantes: CNTE

La cancelación del programa de Escuelas de Tiempo Completo (ETC) no vulnera el derecho de acceso a la educación de los menores, pues ésta se cumple con la jornada laboral diaria que realiza el personal docente, sostuvo Isabel Vázquez Espejel, vocera del Consejo Central de Lucha (CCL) de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).

Asentó que dicho esquema, que se puso en marcha en el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa, nunca terminó de concretarse, pues en el caso de los docentes adscritos a las ETC solo recibían una compensación económica y no un sueldo equivalente al trabajo que realizaban por ampliación de jornada laboral.

La cancelación de este programa fue publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) a principios de este mes, pero no es un tema que esté en el punto de análisis de la CNTE por ahora, refirió la vocera del CCL, que es representación en la entidad de la organización del magisterio disidente en el país.

“No es algo que se haya comentado como Coordinadora, es un programa que se manejaba y como el gobierno actual decidió su cancelación, aunque no se consultó a los docentes, ni a los padres de familia ni a los estudiantes. Ha sido una decisión del gobierno federal en turno, que dice desaparecen las Escuelas de Tiempo Completo”.

Consideró que la determinación del gobierno de Andrés Manuel López Obrador de cancelar programas de administraciones anteriores es una práctica habitual en ese nivel, sin embargo, en este caso observó que no se vulneran los derechos de educación de los alumnos inscritos en planteles incorporados.

De hecho, expuso que los comentarios en contra de la decisión del presidente provienen de organizaciones proempresariales, como Mexicanos Primero, que han visto a la educación desde un punto de vista mercantil, “pero quienes deben dar su opinión deben ser los afectados, si es que así se consideran”.

No obstante, observó que muchos padres de familia asumieron este programa como apoyo de guarderías para sus hijas e hijos mientras cumplían sus jornadas laborales, aunque no todas las escuelas de educación pública básica de la entidad estaban incluidas en este esquema federal.

Esta es una de las limitaciones que enfrentaba el programa, pues solo tomaba en cuenta a las escuelas que no tenían turnos vespertinos y además muchas de ellas no contaban con las instalaciones adecuadas para operar, “fue un programa que no se llevó a cabo completamente”.

Otras deficiencias, abundó, es que a pesar de recibir un presupuesto, se pedía a madres o padres de familia cuotas de cooperación para la adquisición de alimentos que se les proporcionaba a los estudiantes por la jornada ampliada. “No había una organización bien definida tampoco”.

“No se vulneran los derechos de los estudiantes, porque a final de cuentas como docentes seguimos laborando nuestra jornada, además, el personal solamente recibía una compensación y no se les pagaba realmente las horas adicionales que implicaba el programa”, aseveró.