Con operativo, ayuntamiento capitalino desalojó a artesanos de la Plaza Xicohténcatl, denuncian

Con armas largas y en la oscuridad, la madrugada de este miércoles policías municipales desinstalaron y desalojaron puestos de productos artesanales de la Plaza Xicohténcatl, situación por la cual los afectados ya presentaron una denuncia ante las autoridades por abuso de autoridad.

“Nos trataron como delincuentes”, consideró José Luis Fernández Carmona, presidente de la Unión de Artesanos Xicohténcatl, al denunciar que no les presentaron ninguna circular o notificación sobre este operativo que fue dirigido y atestiguado por el titular de Servicios Municipales del ayuntamiento capitalino Víctor Hugo Cahuantzi González.

Si bien reconoció que en el operativo no hubo agresiones físicas contra los artesanos presentes, calificó la acción como violenta pues no se respetó el procedimiento que marca la ley.

“No hubo agresión física, sino el procedimiento pues cada uno de nosotros debió haber recibido una circular o una notificación de la acción, pero no lo hubo y se presentaron con fuerza pública, con armas largas y en la oscuridad, nos trataron como si fuéramos delincuentes”, expuso el productor artesanal durante una protesta que llevaron a cabo contra esa acción.

Fernández Carmona comentó que el operativo afectó principalmente a puestos de venta de mujeres artesanas, pues se les decomisó alrededor de 20 casetas, y “en algunas había mercancía, como el caso del vendedor de nieve, cuyo producto ya quedó inservible, pero ya fueron a levantar una denuncia por abuso de autoridad contra el director de Servicios Municipales”.

Recordó que el pasado 27 de febrero se cumplieron 28 años de que la Plaza Xicohténcatl funge como espacio de venta de artesanías, sin embargo, durante los primeros siete meses de 2020 se mantuvo cerrada por la pandemia de Covid-19.

“El 27 de septiembre del año pasado presentamos un documento al ayuntamiento para pedir el regreso a este espacio, pero no se nos respondió por escrito, y ese mismo mes entregamos una segunda solicitud y tampoco hubo respuesta. Ante ello, tomamos la plaza Xicohténcatl de manera pública y pacífica en septiembre e hicimos un pronunciamiento con los derechos que nos da la Constitución y la necesidad de trabajar. Desde el año pasado no ha habido respuesta del municipio a nuestras peticiones, no ha venido nadie y cuando los buscamos no se encuentran”.