Tlaxcala con desabasto de vacunas para recién nacidos: Castro

El presidente de la Comisión de Salud en el Congreso del estado, el legislador petista, Víctor Castro López denunció que a lo largo y ancho de la entidad existe desabasto de vacunas contra la hepatitis B y la tuberculosis, que son aplicadas a los niños recién nacidos.

De acuerdo al legislador el problema se registra desde hace tres meses y al menos 300 neonatos han resultado afectados, pues no han recibido ninguna de esas vacunas, que actúan como una red de protección para los pequeños.

“Lamento que en el sector salud del estado no haya vacunas para tuberculosis y hepatitis para los neonatos, esto no es posible y lamentable que las autoridades no puedan garantizar la aplicación de vacunas para garantizar la protección de los recién nacidos en el estado y eso puede generar un problema de hepatitis y tuberculosis en el estado”.



Abundó: “Imagínate al mes se habla que nacen unos 40 o 50 niños y estamos hablando de tres; entonces hablamos de unos 300 niños que no están vacunados… me dicen que la vacuna tampoco hay en el IMSS o en el ISSSTE y es un problema grave”.

Ante esta situación, el diputado del Partido del Trabajo (PT) exigió al Secretario de Salud en el estado René Lima Morales expliqué los motivos por los cuales en los hospitales de Tlaxcala existe desabasto de vacunas, pese a que el Congreso local etiquetó una partida importante para ese sector.

“Tenemos el problema de vacunas y no podemos controlar la situación de Covid-19; entonces hay un problema con el secretario y que diga si puede o no porque esta situación no puede continuar porque se requiere de vacunas. Nosotros vamos a solicitar y quiero que explique en sus ruedas de prensa por qué no hay esas vacunas, pese a que maneja más de 2 mil millones de pesos y no hay vacunas… pido una explicación y sino puede que se vaya”, insistió.

Mientras que pidió al gobernador Marco Antonio Mena Rodríguez “poner atención al tema de las vacunas porque de lo contrario se vendrá un problema grave”, pues se podría incrementar el número de enfermos con hepatitis B o tuberculosis en plena pandemia.