Desabasto de medicamentos en Tlaxcala ya es de 20 por ciento; se abatirá: Zamudio

El secretario de Salud del estado, Rigoberto Zamudio Meneses reconoció que Tlaxcala tiene una deficiencia en el abasto de medicamento de al menos 20 por ciento, pero aseguró que ésta ha disminuido con la nueva administración y se comprometió a abatir ésta en el próximo año.

En entrevista colectiva al término de una reunión que sostuvo con la secretaria general de la sección 27 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud, Blanca Águila Lima sostuvo que una de las primeras tareas que emprendió la nueva administración es la de abatir el desabasto de medicamento, labor en la cual “hemos avanzado”.

Muestra de ello, aseguró, es que el abasto de medicamento en los diversos centros de salud, hospitales y clínicas es de 80 por ciento en promedio, es decir, que existe una deficiencia o desabasto de 20 por ciento, por lo que ya han emprendido acciones para solucionar ésta.

“Estamos trabajando en el abasto de medicamentos, por ejemplo, ayer estuvimos en Emiliano Zapata y en Terrenate haciendo algunas acciones, pero tenemos un abasto del 80 por ciento en las áreas de salud, priorizando temas como los medicamentos de enfermedades crónicas degenerativos y estamos haciendo movimiento de medicamentos, estamos trabajando sobre el consumo promedio de cada unidad”, explicó.

Zamudio Meneses reconoció que el problema de desabasto no es exclusivo de Tlaxcala, “sino de todo el país”, por lo que confió que con la estrategia anunciada por el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, para que en el trabajo de abasto de medicamentos coadyuven la Guardia Nacional y la Secretaría de la Defensa Nacional, Tlaxcala llegará a tener un abasto de 90 por ciento a partir del próximo mes de enero.

“Estamos trabajando para que, en enero, el abasto de medicamentos sea por arriba del 90 por ciento en el consumo promedio mensual, en base a sus cuadros básicos”, explicó.

Por otra parte, el funcionario estatal reconoció que la secretaria a su cargo carece de los recursos financieros para hacer frente al pago de estímulos económicos a los que tienen derechos trabajadores con 50 años de servicio.

Abundó que requieren de al menos 1 millón de pesos para hacer frente a ese pago, pero dado el avance que hay en el ejercicio de los recursos públicos, la Secretaría de Salud carece de ese monto.

“Bien saben que el ejercicio fiscal estaba muy adelantado, por eso no tenemos todavía definido lo de los premios, no tenemos dinero, porque todo eso está en trámite porque en la lista hay 400 trabajadores que deben recibir ese pago, pero estamos buscando el recurso, pero no hay dinero ahorita”, refirió, tras asegurar que seguirá con las negociaciones con la representación sindical.