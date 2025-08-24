Depósito de llantas usadas en el río, “problema de lo más preocupante” en Tlaxcala: Conagua; se han recolectado alrededor de tres mil piezas

En lo que va del año, en el estado se han recolectado alrededor de tres mil llantas usadas y depositadas en el río, lo cual se ha convertido en un problema que preocupa por la contaminación y otras complejidades que genera, aseveró el director local de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Misael Albornoz Góngora.

Apuntó que antes del arranque oficial del saneamiento de la Cuenca del Alto Atoyac, en Tlaxcala comenzaron a efectuarse acciones de limpieza a través de la recolección de residuos.

“Tengo un dato muy presente y es de lo más preocupante: son las llantas. Es algo que desechamos en nuestros ríos, nos genera muchos problemas y ahí es pedir a la población que nos ayude para evitarlo”, subrayó el funcionario.

Respondió que no se ha identificado quiénes son responsables de esta situación, es decir, si son particulares o talleres, pues “de repente lo que vemos ya es la acumulación de los neumáticos; infortunadamente este es una problemática que tenemos”.

Mencionó que se han recolectado más de tres mil llantas en todo el cauce “y no acabamos”, por lo que es importante que sean llevados al sitio de disposición especial, a fin de que sean desechadas adecuadamente sin afectar al entorno.

Esta actividad ha representado la realización de más de 200 viajes de vehículos de volteo de residuos de cascajo, de basura y llantas, en lo que va del presente año, anotó el director local de Conagua.

“Pero tenemos dos problemas. Uno desde el enfoque de la ciudadanía en cuanto a la basura de las bolsas y las botellas, por ejemplo; y dos, desde el de la construcción, pues los camiones tienen que dejar todo el escombro o cascajo en los sitios oficiales que les corresponde y no en las barrancas”, citó.

Reconoció que en estos casos la ciudadanía “no es tan responsable” en la disposición de los desechos”; sin embargo, requirió el respaldo de la población para denunciar este tipo de actos de manera directa a la Conagua, ya sea a través de los números telefónicos o de su página web y redes sociales.

Precisó que todas las acciones que atentan contra el medio ambiente son sancionadas, como estas dos a las que se ha hecho referencia, a través de un procedimiento de carácter federal que, a diferencia del administrativo, se aplica cuando se logra identificar al usuario o a la persona que afecta un bien de la nación, a fin de que intervenga la Fiscalía General de la República (FGR).

La Conagua puede presentar directamente las denuncias, pero debe contar con los elementos necesarios y “por eso necesitamos el apoyo de la ciudadanía porque no tenemos ojos en todos lados, pero si se acercan a nosotros y nos dan toda la información, hacemos esta denuncia y le damos seguimiento”.

Afirmó que este ejercicio de interacción con la sociedad se ha efectuado en la zona de Acuitlapilco, municipio de Tlaxcala; en Teolocholco y en San Juan Huactzinco, cuyos presidentes municipales se han acercado a esta Comisión para trabajar en conjunto en esta materia.

Respecto de las llantas de uso, datos del Instituto de Física de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) indican que cada año “se emplean alrededor de 30 millones” de piezas en el país y que una cantidad similar, de 27 millones, quedan expuestas al medio ambiente. “Por sus componentes no biodegradables, los neumáticos desechados se han convertido en una fuente de contaminación permanente y de enfermedades como malaria y dengue”.

Eliza Núñez Acosta, de la Facultad de Química de la UNAM, destaca en un artículo que solamente se recicla cuatro por ciento de las llantas utilizadas en el país. “El resto se dispone en el mar, tiraderos o quemándolos al aire libre, lo que impacta negativamente a la salud y al medio ambiente. Y así, año tras año esta basura se va acumulando”.

