Dependencias y organismos autónomos generaron daño patrimonial por 56.6 mdp en 2024 

Los tres poderes del estado, dependencias estatales y paraestatales, así como organismos autónomos, generaron un daño patrimonial a las arcas del Estado por 56 millones 617 mil 586.20 pesos. Sin embargo, solo la cuenta pública del Instituto Tecnológico Superior de Tlaxco (ITST) es la única instancia estatal que será reprobada en su cuenta pública.

De conformidad con el resultado de los informes individuales de cuentas públicas que el Órgano de Fiscalización Superior (OFS) entregó al Congreso del estado, se advierten diversas irregularidades cometidas por entidades públicas, aunque es de destacar que los poderes Ejecutivo y Legislativo no tuvieron ni un solo peso observado como probable daño patrimonial, mientras que el Judicial solo tiene pendientes por 48 mil 190.36 pesos.

En el caso del ITST, el informe del OFS establece que incurrió en gastos pagados sin documentación comprobatoria por 12 mil 500 pesos; pago de bienes y/o servicios sin acreditar su recepción y/o aplicación, 432 mil 514.31 y gastos improcedentes, 977 mil 892.16, entre otros.

“Con lo anterior, se determina que el Instituto Tecnológico Superior de Tlaxco incumplió con el marco normativo vigente en la correcta aplicación de recursos devengados del periodo comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre 2024, por la cantidad de un millón 471 mil 512.50, pesos”.

“Conforme a los resultados anteriores, los servidores públicos que tuvieron bajo su responsabilidad el ejercicio presupuestal del Instituto Tecnológico Superior de Tlaxco, no realizaron una gestión razonable de acuerdo con las disposiciones legales, contables y administrativas para la aplicación de los recursos que les fueron asignados y programas aprobados identificados en el contenido del presente informe del ejercicio fiscal de 2024 por el periodo comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre, lo que constituye la base técnica para que el Congreso del estado de Tlaxcala, en pleno uso de sus facultades soberanas, realice la dictaminación correspondiente”, refiere el informe que servirá para la emisión del dictamen.

Sin embargo, a pesar de que la propuesta emitida por el OFS es la aprobación del resto de las cuentas públicas, por el monto de probable daño patrimonial destaca el caso del Organismo Público Descentralizado (OPD) Salud de Tlaxcala, que cerró con un daño patrimonial por 22 millones 246 mil 517.44 pesos.

El informe del OFS detalla que en el año 2024, el OPD Salud de Tlaxcala incurrió en gastos pagados sin documentación comprobatoria por 87 mil 208.79 pesos; pago de bienes y/o servicios sin acreditar su recepción y/o aplicación por 5 millones 795 mil 710.26 pesos; gastos improcedentes por 214 mil 162.05 pesos; gastos en exceso por 557 mil 343.57 pesos; faltante de bienes muebles por 131 mil 156.56 pesos; conceptos de obra pagados no ejecutados por 2 millones 286 mil 533.67 pesos y pago de obras sin acreditar su existencia física por 12 millones 887 mil 134.82 pesos, entre otras.

“Con lo anterior, se determina que el Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala incumplió con el marco normativo vigente en la correcta aplicación de recursos devengados del periodo comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre 2024, por la cantidad de 22 millones 246 mil 517.44 pesos”.

Por el segundo mayor monto de posible daño patrimonial se ubica la Universidad Autónoma de Tlaxcala, (UATx) con 7 millones 259 mil 286.41 pesos, según el informe del OFS, ello porque realizó el pago de obras sin acreditar su existencia física por 6 millones 942 mil 973.11 pesos y pagó conceptos de obra no ejecutados por 190 mil 67.23 pesos, entre otros.

La Secretaría de Infraestructura (SI) del gobierno del estado incurrió en anomalías que generaron un daño patrimonial por 7 millones 249 mil 634.44 pesos, ya que funcionarios de la dependencia incurrieron en volúmenes de obra pagados no ejecutados por 3 millones 737 mil 969.57 pesos; conceptos de obra pagados no ejecutados por 2 millones 292 mil 783.01 pesos; procesos constructivos deficientes que causan afectaciones físicas en las obras públicas por 929 mil 29.93 pesos y pago de conceptos que no cumplen con las especificaciones técnicas contratadas por 289 mil 851.93 pesos.

El resto de las observaciones por probable daño patrimonial quedaron de la siguiente manera: Instituto Tlaxcalteca de Infraestructura Física Educativa (ITIFE), con 6 millones 648 mil 528.34 pesos; Universidad Tecnológica de Tlaxcala (UTT), con 2 millones 852 mil 447.36 pesos; Unidad de Servicios Educativos de Tlaxcala (USET), con 3 millones 144 mil 27.37 pesos; Comisión Estatal de Agua y Saneamiento(CEAS), con un millón 127 mil 238.69 pesos y El Colegio de Tlaxcala (Cotlax), con 995 mil 932.48 pesos.

A ellos se suman la Universidad Politécnica de Tlaxcala (UPTx), con 856 mil 205.91 pesos; Colegio de Bachilleres de Tlaxcala (Cobat), con 516 mil 793.32 pesos; Cecyte Tlaxcala, con 450 mil 208.36 pesos; Secretaría de Medio Ambiente (SMA), con 400 mil 138.75 pesos; Universidad Intercultural de Tlaxcala (UIT), con 339 mil 872.69 pesos; Secretaría de Educación Pública del Estado (SEPE), con 287 mil 912 pesos; Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Tlaxcala (Icatlax), con 234 mil 930.72 pesos y Procuraduría del Medio Ambiente del Estado de Tlaxcala (Propaet), con 128 mil 753 pesos.

También destaca la Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda (SOTyV), con 107 mil 775.28 pesos; la Coordinación de Radio, Cine y Televisión de Tlaxcala (Coracyt), con 55 mil 350.73 pesos; Instituto Tlaxcalteca de la Juventud (ITJ), con 50 mil 905.66 pesos; Escuela CRI, con 38 mil 526.66 pesos; Conalep Tlaxcala, con 32 mil 621.58 pesos; Fideicomiso Ciudad Industrial Xicohténcatl, con 27 mil 447.33 pesos; Instituto Tlaxcalteca de Elecciones (ITE), con 24 mil 978 pesos; Proyecto “La Libertad”, con 18 mil 170.82 pesos; Tribunal de Justicia Administrativa (TJA), con mil 940 y Consejo Estatal de Población (Coespo), con mil 740 pesos.