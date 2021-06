Denuncian formalmente a dos jueces ante el Poder Judicial por violar protocolo en casos de infantes

Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) denunciaron ante la contraloría del Poder Judicial del estado a dos jueces por incumplir el Protocolo de Actuación para quienes Imparten en casos de Niñas, Niños y Adolescentes, con lo que ponen en riesgo la integridad y vida de las víctimas.

Acompañada de otras asociaciones, Yeny Charrez Carlos, presidenta de Mujeres con Poder, presentó este día las denuncias administrativas correspondientes en contra de Alexis Minor Flores y de Alejandro Pereda Vega.

Recordó que en días pasados las OSC entregaron un oficio para pedir la intervención oficiosa del Poder Judicial, pero el contralor de este, Emilio Treviño, dio un plazo de tres días para la presentación de una queja formal.

- Anuncio -

“Platiqué con él, pero su actitud fue muy negativa, muy burócrata, no quiso recibir a las víctimas, dijo que para qué, que a lo que él le interesa es lo que hay en un papel”, dijo.

Por ello, señaló que no existe confianza en que el Poder Judicial investigue y sancione a los dos jueces de lo familiar, como lo informó Fernando Bernal, magistrado presidente, en días pasados; pues agregó que tiene conocimiento que en el caso de Minor Flores, ha sido denunciado “casi por los mismos hechos”, pero se amparó y logró sus reinstalación.

“Lamentablemente ya sabe cómo moverse… porque de 2003 a 2015 se registraron esas situaciones, lo que significa que no queda antecedente, pues los señalamientos de corrupción solo fueron registrados por medios de comunicación”, añadió.

Reiteró que esta no es la única instancia a la que las OSC acudirán a denunciar las presuntas anomalías en las que funcionarios del Poder Judicial incurren, pues sus “actos alcanzan una investigación mucho más profunda que la de la Contraloría”. Confió en que en el transcurso de los días próximos la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emita resultados en torno a este caso.

- Anuncio -

Charrez Carlos aseveró que el pasado 23 de este mes presentó una denuncia ante la Unidad de Atención a Periodistas y Defensores de Derechos Humanos en la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), debido a que ha sido objeto de agresiones por realizar su labor como activista.

“La verdad no sé si realmente puedan proteger o no en esta situación, pero ya lo estoy haciendo… hoy por la tarde tendré contacto con el mecanismo de protección”, dijo.

Remarcó que Pereda Vega, juez de Tlaxco, ha emprendido un hostigamiento jurídico, “con el que busca amedrentarme; creo que fue su forma de decirme que él sabe dónde vivo; una forma de decir, tengo el poder de llegar y tratar de meterme a tu casa”.

Y es que en una de las audiencias de escucha de la junta familiar, relativa a un caso que involucra a infantes, Charrez Carlos reprochó a ese funcionario que se violaba el Protocolo de Actuación, por lo que se molestó y le dijo que la multaría. “Pedí que me entregaran la sanción en ese momento para pagarla, pero no me la dieron”, afirmó.

Sobre estas irregularidades, las OSC y víctimas ofrecieron una rueda de prensa la semana pasada, en la que denunciaron el desempeño de esos jueces y, tras ello, el juez de Tlaxco “salió a entregar la multa hasta mi domicilio en Zacatelco, pese a que llevaba tres días pidiéndola junto con los videos que evidencian la vulneración al Protocolo, emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN)”, agregó Yeny Charrez.

Además sus acompañantes sugirieron que se realizaran los pagos (de alrededor de dos mil pesos) en la vía pública, en lugar de hacerlo en la oficina de recaudación de rentas, “a lo que me negué y me amenazaron de entrar a embargar mi domicilio”, abundó.

Por esta razón, la activista y abogada ha difundido en sus redes sociales la actuación de Pereda y ha escrito: “Si desaparezco, no me fui, me desaparecieron, lo haré gritando”.