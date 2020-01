Denuncia sindicato que Sesa no ha pagado bono de fin de año 2019 a 400 trabajadores

La Secretaría de Salud (Sesa) no ha pagado un bono de fin de año correspondiente a 2019 a alrededor de 400 empleados adscritos a esta dependencia, presuntamente en represalia porque decidieron abandonar las filas de la sección XXVII del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud (Sntsa).

Así lo denunció, vía telefónica, Daniel Romero López, secretario general de la sección 31 del Sindicato de Trabajadores del Sistema Nacional de Salud (STSNS), al que se incorporaron esos 400 empleados de la Sesa el año pasado y por la presuntamente han sido ignorados por titular de la dependencia estatal, René Lima Morales.

De hecho, Romero López aseguró que el incumplimiento en el pago del bono de fin de año, es solo una de las represalias que ha tomado el funcionario estatal en contra de la organización sindical que encabeza en la entidad, pues también se ha negado a reconocerla como representante de esos trabajadores, pese a que cuenta con la toma de nota respectiva.

Por esos motivos, el dirigente sindical había citado a sus representados a una manifestación la mañana de este miércoles frente a Palacio de Gobierno, sin embargo, esta fue cancelada después de que René Lima los citó a una reunión para las 17:30 horas de este mismo día a fin de aclarar esos puntos.

Romero López expuso que decidió convocar la protesta ante la actitud de cerrazón asumida por el titular de la Sesa para reconocer a la sección 31 del STSNS como representante de alrededor de mil trabajadores adscritos a esa dependencia, a quienes les ha violado sus derechos laborales.

Consideró esta situación como una represalia de las autoridades por haber formado un nuevo sindicato, lo cual afectó a la sección XXVII del Sntsa que dirige Blanca Águila Lima.

“El secretario de Salud está muy enganchado con la otra parte sindical, yo no entiendo cuál es el problema, pero nosotros no vamos a permitir eso, esto es por ley y se tiene que cumplir, ya tuvimos una reunión con el secretario de Gobierno y él se comprometía a que las cosas terminarán bien de acuerdo a la ley”.

Aseveró que el STSNS es un “sindicato legalmente constituido, ya tenemos la toma de nota, todos los documentos legales y la Secretaría de Salud federal le envió los documentos que nos acreditan como sindicalizados, además él es un funcionario público y que no puede hacer discriminación, pues los trabajadores deben recibir todos sus derechos independientemente del sindicato al que estén afiliados”.

El dirigente sindical también denunció la falta de materiales, utensilios y equipo en las unidades de atención de la Sesa, lo cual pone en entredicho la labor de los trabajadores, pues son a quienes reciben los reclamos de la ciudadanía ante un servicio deficiente.

“No funciona bien, no hay medicamentos, no hay materiales ni guantes ni jeringas, no hay insumos, y eso sí le preocupa a los trabajadores, porque los usuarios les reclaman en primera instancia a ellos y uno de mis derechos como trabajador es que yo tenga todos los insumos necesarios para poder trabajar y dar una calidad de atención al paciente, y al secretario de Salud no le importa “.