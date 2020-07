Denuncia directora de USAER que SEPE adeuda pago de su salario desde diciembre de 2019

Una docente que pidió mantener su nombre en el anonimato denunció que la Secretaría de Educación Pública del Estado (SEPE) no le ha pagado su salario como directora comisionada en la Unidad de Servicios de Apoyo a la Educación Regular (USAER), cargo que asumió en diciembre de 2019.

De acuerdo con la afectada, el adeudo que tiene la dependencia para con ella asciende a 120 mil pesos por los prácticamente ocho meses de prestar sus servicios profesionales a la SEPE. Asentó que requiere de ese dinero con urgencia, pues atraviesa una situación económica difícil por la pandemia de Covid-19.

Refirió que en diciembre de 2019, el Departamento de Educación Especial de la SEPE le entregó su nombramiento como directora comisionada de la Unidad de Servicios de Apoyo a la Educación Regular, “mientras se hacía el examen de oposición” para formalizar la designación en la plaza.

Informó que desde hace 10 años cuenta con una clave de psicología en el subsistema de educación básica del estado, pero “acepté ocupar el cargo de directora comisionada hasta el 15 de agosto próximo”, aunque todo este tiempo no ha recibido pago alguno por sus servicios profesionales realizados hasta la fecha.

Esta docente no fue la única que se incorporó como a la plantilla directiva de los USAER, pues comentó que tuvo conocimiento de otros cinco profesores, quienes, junto con ella, fueron asignados a espacios laborales que quedaron vacantes por la jubilación de los respectivos titulares de las plazas.

“Nos dijeron que a partir de enero nos iban a pagar en lo que se daba cambio de la clave, pero han pasado los meses, más de medio año ya y no lo han hecho. Yo quise saber quiénes son los otros cinco docentes que entraron a laborar en diciembre para que podamos unirnos, porque no es algo que me afecte solo a mí”, comentó.