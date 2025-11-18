Denuncia diputada Aguilar violación a la división de poderes de director de Gobernación estatal

La diputada priista Sandra Aguilar Vega exigió el respeto a la división de poderes en Tlaxcala y denunció, que el director de gobernación y desarrollo político de la Secretaría de Gobierno, Emilio Minor, atenta contra ese principio a intervenir en asuntos que solo le corresponden al Legislativo.

Desde la tribuna del Congreso local en la sesión ordinaria de este martes, la legisladora denunció que el funcionario estatal ha intervenido, de manera ilegal y sin atributos, para presuntamente solucionar conflictos intermunicipales por límites territoriales, acción que lejos de ayudar, “ha complicado diversos temas como es el caso que viven las Comunas de Yauhquemehcan y Amaxac.

“El principio de separación de poderes no es una mera formalidad administrativa; es la columna vertebral de nuestro sistema democrático y la garantía fundamental del equilibrio institucional que protege los derechos de las y los tlaxcaltecas. La Comisión de Asuntos Municipales, como órgano colegiado y deliberativo del Poder Legislativo, tiene atribuciones constitucionales y legales claramente definidas. Nuestra misión es promover el desarrollo armónico y equilibrado de los municipios de Tlaxcala, fungir como enlace entre los ayuntamientos y este Congreso, y dictaminar sobre los asuntos que competen a la vida municipal de nuestro estado”, explicó la legisladora.

Sin embargo, enfatizó, “recientemente hemos observado acciones que representan una intromisión indebida en las facultades propias de este Poder Legislativo y, particularmente, en las atribuciones de quien les habla como Presidenta de esta Comisión. Por ello, de manera respetuosa pero contundente, exhorto al Director de Gobernación y Desarrollo Político del Ejecutivo Estatal a que respete la investidura que las y los tlaxcaltecas me han conferido como diputada local y Presidenta de la Comisión de Asuntos Municipales”.

Además, exigió que se abstenga de realizar cualquier acción que vulnere o pretenda menoscabar las facultades constitucionales del Poder Legislativo y sobre todo, que “observe estrictamente el principio de separación de poderes consagrado en nuestra Constitución, evitando cualquier injerencia en las atribuciones propias del Congreso del Estado, porque la autonomía e independencia de los poderes no es negociable. No es un asunto personal, es un asunto de principios democráticos y de respeto institucional”.

Más tarde, la priista detalló que en diversas ocasiones, el funcionario estatal ha tratado de minimizar y afectar el trabajo realizado en el Poder Legislativo, actuando en contra de los acuerdos y acciones adoptadas por la Comisión de Asuntos Municipales, situación que ha generado que problemas municipales aumenten.