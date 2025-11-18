Martes, noviembre 18, 2025
NoticiasPolítica

Denuncia diputada Aguilar violación a la división de poderes de director de Gobernación estatal

Juan Luis Cruz Pérez

La diputada priista Sandra Aguilar Vega exigió el respeto a la división de poderes en Tlaxcala y denunció, que el director de gobernación y desarrollo político de la Secretaría de Gobierno, Emilio Minor, atenta contra ese principio a intervenir en asuntos que solo le corresponden al Legislativo.

- Anuncio -

Te puede interesar: La necesaria división de poderes

Desde la tribuna del Congreso local en la sesión ordinaria de este martes, la legisladora denunció que el funcionario estatal ha intervenido, de manera ilegal y sin atributos, para presuntamente solucionar conflictos intermunicipales por límites territoriales, acción que lejos de ayudar, “ha complicado diversos temas como es el caso que viven las Comunas de Yauhquemehcan y Amaxac.

“El principio de separación de poderes no es una mera formalidad administrativa; es la columna vertebral de nuestro sistema democrático y la garantía fundamental del equilibrio institucional que protege los derechos de las y los tlaxcaltecas. La Comisión de Asuntos Municipales, como órgano colegiado y deliberativo del Poder Legislativo, tiene atribuciones constitucionales y legales claramente definidas. Nuestra misión es promover el desarrollo armónico y equilibrado de los municipios de Tlaxcala, fungir como enlace entre los ayuntamientos y este Congreso, y dictaminar sobre los asuntos que competen a la vida municipal de nuestro estado”, explicó la legisladora.

Sin embargo, enfatizó, “recientemente hemos observado acciones que representan una intromisión indebida en las facultades propias de este Poder Legislativo y, particularmente, en las atribuciones de quien les habla como Presidenta de esta Comisión. Por ello, de manera respetuosa pero contundente, exhorto al Director de Gobernación y Desarrollo Político del Ejecutivo Estatal a que respete la investidura que las y los tlaxcaltecas me han conferido como diputada local y Presidenta de la Comisión de Asuntos Municipales”.

- Advertisement -

Además, exigió que se abstenga de realizar cualquier acción que vulnere o pretenda menoscabar las facultades constitucionales del Poder Legislativo y sobre todo, que “observe estrictamente el principio de separación de poderes consagrado en nuestra Constitución, evitando cualquier injerencia en las atribuciones propias del Congreso del Estado, porque la autonomía e independencia de los poderes no es negociable. No es un asunto personal, es un asunto de principios democráticos y de respeto institucional”.

También puedes leer: Presidentas del Legislativo y Judicial han dañado la división de poderes: Cambrón

Más tarde, la priista detalló que en diversas ocasiones, el funcionario estatal ha tratado de minimizar y afectar el trabajo realizado en el Poder Legislativo, actuando en contra de los acuerdos y acciones adoptadas por la Comisión de Asuntos Municipales, situación que ha generado que problemas municipales aumenten.

“Este Congreso no puede permitir que se sienten precedentes de subordinación o intromisión entre poderes. Defender nuestras atribuciones no es un acto de confrontación, es un acto de responsabilidad con las y los ciudadanos que representamos. Convoco a mis compañeras y compañeros legisladores a cerrar filas en la defensa de la dignidad de este Congreso y en el respeto irrestricto a la separación de poderes”, concluyó desde tribuna.

Temas

Más noticias

Nacional

Solicita IET ampliación de un mdp a su presupuesto

Juan Luis Cruz Pérez -
Ante la falta de liquidez y porque ha sido obligado a pagar un laudo laboral, el Instituto Electoral de Tlaxcala (IET) solicitó al Congreso...

Últimas

Últimas

Relacionadas

Ruiz: Necesario garantizar paridad en integración de la CEDH

Juan Luis Cruz Pérez -
La diputada local Lorena Ruiz García propuso al pleno del Poder Legislativo incorporar en la Constitución Política local la garantía de paridad de género...

Ocho Comunas mantienen diferencias por la entrega de cuentas públicas

Juan Luis Cruz Pérez -
Al menos ocho municipios mantienen sus diferencias al interior de sus cabildos, pues síndicos o hasta tesoreros han dejado de firmar la cuenta pública...
00:03:05

Ejecutivo entrega al Congreso iniciativa de Paquete Económico 2026; prevén presupuesto por más de 30 mmdp

Juan Luis Cruz Pérez -
La gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros remitió, este viernes, al Congreso local, su iniciativa de Paquete Económico correspondiente al ejercicio fiscal 2026, el cual prevé...

Más noticias

Imperialistas de EU van por los recursos estratégicos de AL: Maduro

La Jornada -
Caracas. Estoy en Venezuela para presentar, en la Feria del libro de Caracas, mi nueva obra : "La conversación infinita" (ed. Acirema), una compilación...

Precio de la canasta básica será de 910 pesos en los próximos 6 meses

La Jornada -
Ciudad de México. El precio de la canasta básica quedará en un máximo de 910 pesos para los próximos seis meses, esto gracias al...

Narcobloqueos tras operativo contra ‘CJNG’

La Jornada -
Morelia, Mich., Un operativo de las fuerzas estatales y federales para capturar a Ángel Chávez Ponce, El Camaleón, presunto jefe de plaza del cártel...

La Jornada de Oriente

Quiénes somos

Media Kit

Contáctanos

Aviso de privacidad

La Jornada

Nacional

Baja California

Estado de México

Hidalgo

Maya

San Luis

Veracruz

Zacatecas

Sierra Nevada Comunicaciones SA de CV ® 2025