Sigue en pie denuncia contra edil de Ixtacuixtla por no presentar informe al cabildo

La Sala Regional Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) modificó la resolución emitida por el Tribunal Electoral de Tlaxcala (TET) este jueves, en la que declaró improcedente una impugnación realizada por regidores y presidentes de la comunidad de Ixtacuixtla en contra del alcalde Rafael Zambrano Cervantes por no haber presentado su tercer informe de gobierno ante los integrantes del cabildo.

Aun cuando el TET resolvió de manera correcta que la no presentación del informe de gobierno municipal ante el cabildo no corresponde a la materia electoral, los magistrados federales determinaron que el órgano jurisdiccional local no debió declarar improcedente la impugnación, sino que debió declararse incompetente para conocer sobre dicha impugnación, con el propósito de que los inconformes pudieran hacer valer sus derechos en la vía y ante la autoridad correspondiente

“La omisión del presidente municipal no puede vulnerar los derechos político–electorales de la parte actora, en la vertiente del ejercicio de sus cargos; no obstante, el TET debió declararse incompetente para no conocer la impugnación y no desecharla, porque la incompetencia para conocer no es la causal de improcedencia en términos del artículo 23 de la Ley de Medios de Impugnación”, determinaron los magistrados de la Sala Regional, por unanimidad de votos, al resolver el juicio de la ciudadanía 52/2020.

Es de recordar que en febrero pasado, el TET declaró improcedente por la vía electoral el medio de defensa que interpusieron los regidores y presidentes de comunidad en el expediente TET–JDC–006/2020, relativo a la falta de presentación y entrega del tercer informe de labores por parte del alcalde de Ixtacuixtla, pero resolvió a favor de que resarciera la reducción de remuneraciones a diversos regidores de esa misma Comuna.