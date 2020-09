Denuncia Conaso a los 25 diputados locales por enriquecimiento ilícito, peculado y concusión

Integrantes de la Coordinadora Nacional de la Sociedad Civil (Conaso) denunció penalmente a los 25 diputados de la LXIII Legislatura local por presuntamente incurrir en los delitos de enriquecimiento ilícito, ejercicio ilícito de servicio público, abuso de autoridad, coalición de servidores públicos, uso ilegal de atribuciones y facultades, tráfico de influencia, cohecho, peculado y concusión.

La denuncia penal fue presentada la tarde del pasado lunes ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción en el estado de Tlaxcala, junto con la documentación que supuestamente prueba los actos indebidos cometidos por actuales legisladores locales propietarios en lo que va de su gestión.

El sustento de las acusaciones por parte de esta organización es la falta de comprobación de los recursos etiquetados para el Fondo de Acciones para el Fortalecimiento al Campo y para el Programa de Resarcimiento de las Finanzas Municipales que fueron aprobados por el Congreso local para que fueran ejercidos en 2019 y 2020 por los presidentes municipales, pero que finalmente fueron ejecutados por los propios legisladores.

De acuerdo con José Domingo Meneses Rodríguez, integrante de la Conaso, entre ambos esquemas se destinaron alrededor de mil millones de pesos, de los cuales no existe comprobación fehaciente ante el Órgano de Fiscalización Superior (OFS), pues solo se han presentado fotos de las obras y acciones realizadas con ese dinero en los dos últimos años.

Por eso, expuso que en la querella se pide al fiscal anticorrupción Pedro Sánchez Ortega que solicite al OFS la comprobación de los recursos para saber quién se gastó ese dinero y qué proveedores participaron. Asimismo, sugieren que se busque información en el Registro Público de la Propiedad sobre los bienes muebles e inmuebles de los legisladores, de sus esposas o esposos, de sus hijas e hijos y de sus familiares para establecer si utilizaron prestanombres.

En rueda de prensa, Meneses Rodríguez advirtió que exigirán a las autoridades correspondientes el seguimiento y la aplicación de la ley en este caso, con la finalidad de que se haga justicia, pues asentó que los diputados de la Cuarta Transformación “no representan los intereses del pueblo, llegaron a robar y la evidencia está en los dos decretos de 2019 y 2020”.

Además, advirtió que esta denuncia evitará que el Congreso local mantenga esas dos bolsas de recursos para el ejercicio fiscal de 2021, cuya creación –“con otros nombres”– ya fue anunciada por el presidente del Comité de Administración, Rafael Ortega, quien incluso adelantó la posibilidad de que aumentar en monto de los recursos.

“No les va a alcanzar el fuero para cuando se resuelva la denuncia, pues en lo que se llevan todas las diligencias ya habrá terminado su encargo, pero ¿saben lo que va a pasar?, que vamos a comprobar todos los delitos, no nada más es presentar la denuncia. Si hay alguna diligencia en la que tengamos que presentar testimoniales o confesionales o algo que podamos aportar, tenemos todas las herramientas”, aseguró. “Ya habíamos comentado que íbamos a iniciar procedimientos, sin embargo, estábamos recabando toda la información, ahora le solicitamos al fiscal anticorrupción que solicite a la OFS la comprobación de los dos decretos de creación de los dos fondos que ellos se asignaron para saber quién se gastó ese dinero, casi mil millones de pesos, que nadie sabe dónde quedaron, pues solo están comprobando con fotos. Hay algo que llama mucho la atención, pues el decreto dice que el órgano ejecutor es el municipio, pero en la práctica lo hicieron ellos”.

Por lo tanto, apuntó, los diputados son los responsables de comprobar ese recurso porque lo ejercieron. “También pedimos que envíe oficio al OFS para que remita la comprobación de ese dinero, ahí nos vamos a dar cuenta quién se gastó el dinero, quiénes fueron los proveedores, los beneficiarios, por eso el delito de cohecho y concusión porque fue como una complicidad entre todos y se van a llevar entre las patas a los presidentes municipales, porque tuvieron que haber firmado y ya los embarraron en sus tropelías”.

Meneses Rodríguez destacó esta la primera denuncia que se hace contra toda una legislatura completa en toda la historia de Tlaxcala, “porque fueron cómplices todos. Eran fondos supuestamente para apoyar a la gente y resulta que se los depositan a su cuenta personal, aquí lo decimos y lo demostramos que es tráfico de influencias”.

Como ejemplo de este último delito, citó el caso del diputado Miguel Ángel Covarrubias Cervantes y su mamá, quien es presidenta municipal de Texoloc, “cada uno de ellos va señalado con nombre y apellido y las acciones que han tenido y los delitos que han estado cometiendo. No la tienen fácil, porque aparte de esto viene el juicio político” que también va solicitar la Conaso por la omisión en que han incurrido los diputados contra diversas leyes.

“Ya prácticamente está armado el expediente de solicitud de juicio político, a parte de estos dineros mal gastaos, no han resuelto los juicios que tenían y ya se les acabó el tiempo que marca la ley de responsabilidades, eso es ya una omisión, la ley marca 10 causales y casi se las van a llevar completitas. Todas se las llevaron al baile, todas las violaron”.

Sobre la posibilidad de que alguno de los actuales diputados busque la reelección o algún otro cargo popular en las elecciones de 2021, prefirió esperar a conocer su reacción ante esta denuncia. “Vamos a ver si se inhiben o de plano su descaro es tan grande, porque ya con dos juicios, el penal y el político, con hechos demostrados. También hay otra cuestión, quienes van a juzgarlos van a tener responsabilidad, si el fiscal no resuelve vamos a pedir su destitución, pues también hay una ley que rige su actuación. Nos vamos a llevar a todos”.

Consideró que en lo que se arman las carpetas, por lo voluminosas que serán, ya no les alcanzará el fuero constitucional para que no sean juzgados “y nosotros no vamos a ceder ni vamos a negociar, por eso nunca hemos ido al Congreso a visitarlos ni a pedirles ni apoyos de ningún tipo, nosotros vamos a combatir la corrupción de verdad. Todavía les falta, por necios, por soberbios, por burros y corruptos. Esa es la realidad”.

Informó que en la Fiscalía no les proporcionaron número de expediente, pues aún no hay servicio por la pandemia de Covid-19, pero les entregaron un oficio de recibido en el área de recepción.