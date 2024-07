Dicen que lo importante no es llegar sino mantenerse, así que saltar de la Secretaría de Turismo estatal a la federal durante el próximo sexenio, representa un desafío descomunal para Josefina Rodríguez Zamora, sobre todo cuando la experiencia en el servicio público con la que se arriba a semejante responsabilidad no es vasta, sin olvidar que no es lo mismo estar bajo el cobijo del poder local a estar en la mira a nivel nacional.

Se imagina que, siendo funcionaria federal, en comparecencia ante legisladoras y legisladores federales brinde una declaración como aquella en la que no tuvo el menor reparo en aclarar que antes que secretaria es empresaria. Además, eso de presentarse como creadora del eslogan “Tlaxcala sí existe”, es por decir lo menos pretencioso y por decir lo mucho poco ético, ella quizá registró la frase, pero en Tlaxcala sabemos una historia diferente. Con respecto a eso de “Tlaxcala brilla”, sería oportuno conocer la opinión y los beneficios tangibles a que han accedido los colectivos, cocineras tradicionales, centros ecoturísticos, centros de avistamiento, artesanos y promotores que no pueden pagar las cuotas requeridas para estar en dicha promoción. ¿Y los resultados a los muchos viajes al extranjero?

La empresaria, ganadera y funcionaria Josefina Rodríguez Zamora quizá se encuentra frente a la mayor oportunidad de su vida profesional y tiene que caminar con pies de plomo, si es que realmente quiere aquello de que “siga la buena historia”.

Por lo pronto, debe aprender que la Ley General de Comunicación mandata la utilización de un lenguaje incluyente, libre de discriminación, eliminando cualquier tipo de violencia en contra de las mujeres. Esto es importante, porque ha sido muy lamentable que, frente a nuestra próxima presidenta, la primera en la historia de México, no haya tenido el cuidado de nombrarnos a las mujeres, ¿acaso olvida que ella también llega por la larga lucha de quienes invisibiliza y de quienes se sostiene en gran medida el sector de servicios turísticos? Llegó el momento de demostrar.