Demanda UCD reforma profunda a la Ley Agraria para dar certidumbre en la tenencia de la tierra y evitar despojos a campesinos

Ante el despojo “arbitrario” de propiedades rurales y ejidales, a la población, es necesaria una profunda reforma a la Ley Agraria, a fin de dar certidumbre jurídica en la tenencia de la tierra a las mujeres y hombres del campo, demandó José Isabel Juaŕez Torres, dirigente estatal de la Unión Democrática Campesina (UCD).

Informó que el pasado sábado entregó al equipo de la candidata a la presidencia de la República por Morena, Claudia Sheinbaum Pardo, el documento con las firmas de organizaciones campesinas y sociales que se suman al Acuerdo Nacional para una República Rural Justa y Soberana, signado por ella en Morelos y el cual integra sus propuestas en esta materia, así como las que las agrupaciones le plantean para Tlaxcala.

“Esto no es todo, hay que seguir hablando con la gente del campo, para pedirle que analice este documento y que también realice propuestas, dijo.

Mencionó que como parte del movimiento campesino en el país, el pasado 4 de mayo la UCD acudió a un foro en el estado de Puebla para analizar el Acuerdo Nacional para una República Rural Justa y Soberana, entre otras situaciones.

- Advertisement -

Firmaron gobierno del estado y Procuraduría Agraria convenio de colaboración

Subrayó que una de las temáticas que se discutió fue la relativa a la seguridad en la tenencia de la propiedad de las personas, tanto ejidal y rural como privada, pues hay lagunas jurídicas “de las que se valen muchas empresas inmobiliarias o a veces, incluso, muchos líderes agrarios de la derecha”.

Apuntó que esa es una forma de que esos actores “se hagan de bienes de las comunidades, pues les quitan, les despojan”.

- Advertisement -

Ante esta situación, remarcó que una de las demandas principales es la de una “profunda revisión al marco jurídico agrario” para garantizar las propiedades rurales y de ejidos, así como las pequeñas y las privadas.

Respecto de Tlaxcala, anotó que hay algunas comunidades con esta problemática que la Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos (Cioac) ha identificado en el municipio de Benito Juárez y Sanctórum.

En tanto, la UCD tiene conocimiento de casos en Lázaro Cárdenas “donde desde hace un rato hay conflictos por la propiedad ejidal, con esta cuestión del dominio público la gente se desprende del núcleo ejidal para poder vender”.

Sin embargo, subrayó que eso genera problemas en los núcleos ejidales, por lo que no descartó que haya otras localidades en estas circunstancias.

✊Defiende Contreras a comités de agua de comunidades ante intentos de privatización del agua; “es decepcionante”, no saben la historia detrás de un pozo, reprocha https://t.co/5aTGbXcRux — La Jornada Tlaxcala (@JOrienteTlax) May 12, 2024

En tanto, en la propiedad privada influyen los juicios de usurpación, pues son unos instrumentos “a veces muy arbitrarios para apropiarse de los predios y para despojar, porque los abogados con gente que ya le echó el ojo a un terreno donde un campesino no ha podido arar por cinco o seis años, y se lo quitan”, enfatizó.

Sin precisar cifras, subrayó que hay muchos casos, por lo que convocó a las personas a estar atentas para que no sean afectadas por este tipo de actos e insistió en la importancia de modificar la legislación, pues en ocasiones la ciudadanía no procede legalmente por temor, por falta de recursos económicos y porque “a veces la autoridad no actúa” ante una injusticia.

Recalcó que el país requiere de “una reforma profunda a la Ley Agraria” y que se tipifiquen estos asuntos como delitos, para que la Procuraduría Agraria (PA), el Registro Agrario Nacional (RAN) o la Procuraduría General de Justicia (PGJE), sean las que “actúen más diligentemente”.

También te recomendamos: Condena #ITE agresiones a candidatas; ha recibido siete solicitudes de protección