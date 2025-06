Demanda Bocardo que sus iniciativas ya sean dictaminadas en comisiones

La diputada local todavía del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Soraya Noemi Bocardo Phillips demandó que se dictaminen sus iniciativas en torno al bienestar animal y reformas al Código Penal, toda vez que estas se encuentran en la “congeladora”.

Recordó que como integrante del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) propuso al pleno del Congreso local una iniciativa para reformar la Constitución Política de Tlaxcala para reconocer a los animales de compañía como seres sintientes y fortalecer su protección jurídica.

“Estamos insistiendo en primer lugar sobre la iniciativa del bienestar animal que se eleve, que se armonice a nivel constitucional. En este sentido no estamos pidiendo nada fuera de lo que es. No estamos atentando ni en contra de toros ni contra gallos ni contra nada. Es simplemente una armonización con la ley federal, pero por ahí mis compañeros de puntos creo que no han tenido a bien dictaminarla”.

Bocardo Phillips recordó que su propuesta fue turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos, que preside su correligionario, Jaciel González Herrera, en donde no ha sido revisada y mucho menos dictaminada.

Entre los planteamientos en su iniciativa se encuentra establecer en la Constitución Política local la prohibición expresa del maltrato animal como principio fundamental, así como incluir el bienestar animal en el sistema educativo desde el nivel básico de enseñanzas hasta los niveles superiores, con el fin de fomentar una cultura de respeto y empatía hacia los animales.

“Me queda claro que no se puede legislar al vapor, pero los animales de compañía es lo que estamos tratando de regular, por ejemplo, de los perros que están en la calle y que realmente se enfoquen a que las personas se hagan responsables porque la culpa no es del perrito que anda suelto en la calle, sino de quien lo dejó ahí. Entonces, eso es lo que está buscando esta iniciativa”.

La legisladora, dijo desconocer los motivos por los cuales la iniciativa se encuentra “detenida” porque “simplemente es una armonización de la Constitución federal con la local porque los animales tienen sentimientos, son seres sintientes y debemos evitar tanto maltrato que se ha dado y tanto abandono. Nosotros especificamos en esta iniciativa que son animales de compañía”.

Además, la legisladora enfatizó que debido a que no existe la disposición porque dichas iniciativas sean estudiadas, analizadas y en su caso, dictaminadas, dejó de presentar más propuestas.

“Dejamos de presentar francamente porque no se dictaminan. Entonces, así como que estar presentando iniciativas que son realmente necesarias en nuestra marco normativo, pero que no las dictaminan y que se queden ahí en la congeladora, pues no tiene sentido”, espetó.