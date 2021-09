Delitos e inseguridad en hogares tlaxcaltecas costaron  dos mil 481.7 mdp en 2020: Envipe

Durante 2020, la tasa de víctimas de delitos en Tlaxcala fue de 24 mil 491 por cada 100 mil habitantes, superior a la media nacional, y la cifra negra de ilícitos fue de 94.3 por ciento; además, el costo por actos delictivos e inseguridad en hogares representó un monto de dos mil 481.7 millones de pesos.

Así lo muestra la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (Envipe) 2021, presentada este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Se estima que 29.2 por ciento de los hogares tlaxcaltecas, es decir 103 mil 147 de un total de 353 mil 240, tuvo al menos una víctima, cifra por arriba de la proporción nacional que es de 28.4 por ciento, puntualiza.

La tasa por víctima fue de 24 mil 491 por cada 100 mil habitantes para la población de 18 años y más; también es mayor a la nacional que se ubica en 23 mil 520. Mientras que la de prevalencia delictiva en personas por sexo en esta en entidad, fue de 27 mil 859 hombres y 21 mil 550 mujeres.

En 2020 la tasa de incidencia delictiva fue de 27 mil 130 por cada 100 mil habitantes, número inferior a la de 30 mil 177 en 2019. Esta medición no incorpora a los relativos a la delincuencia organizada, narcotráfico, portación de armas exclusivas de Ejército ni tráfico de personas extranjeras en situación irregular en el país, entre otros.

La tasa por tipo de delito muestra que el fraude (que incluye el bancario y al consumidor) es el más alto, con seis mil 707 por cada 100 mil habitantes, pues incrementó respecto de 2019 cuando fue de cuatro mil 761; mientras que la de extorsión disminuyó al pasar de seis mil 378 a cuatro mil 769 en 2020.

En cuanto al robo o asalto en calle o transporte público también hay una reducción notable, pues la tasa del año pasado fue de cuatro mil 147 y la de 2019, de seis mil 282; lo mismo que en la de amenazas verbales, con tres mil 138 en 2020, comparativamente con la del periodo anterior, con tres mil 608.

Pero en el tipo ‘otros delitos’, que incluye al secuestro, al secuestro exprés, los sexuales “y otros”, la tasa de 2020 fue mayor, con dos mil 678, en comparación con la de 2019 que fue de mil 439 por cada 100 mil habitantes.

En tanto, la tasa de robo, total o parcial de vehículo fue de dos mil 279; la de robo en casa habitación, de mil 798, y la de lesiones, de 743. En estos casos la tasa supera a la de 2019, solo en “otros robos” se mantuvo prácticamente igual entre uno y otro año, pero en 2020 fue de 871.

De los 258 mil 026 delitos estimados en 2020 en el estado, la víctima estuvo presente en 49.5 de los casos, lo que representa en términos absolutos 127 mil 658. 12.3 por ciento correspondió a ilícitos que involucró algún tipo de agresión física y 86.5 por ciento, sin violencia. En 1.2 por ciento no se especificó.

En 85.9 por ciento de los sucesos, la víctima manifestó haber sufrido un daño, ya sea económico, emocional o psicológico; físico o laboral. El primero de estos afectó a 52.3 por ciento, el segundo a 30.4 por ciento y el tercero, a 3.2 por ciento.

De la proporción de casos en los que la víctima estuvo presente, en 53.2 por ciento expresó que nada más participó un delincuente. Por sexo, 79.4 por ciento eran hombres y 7.8 por ciento, mujeres; y 11.6 por ciento corresponde a ambos.

El costo a consecuencia de la inseguridad y el delito en hogares de la entidad representó un monto de dos mil 481.7 millones de pesos, mientras que, a nivel nacional, de 277.6 mil millones de pesos, equivalente a 1.8 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB).

Pero el gasto por medidas preventivas adoptadas por las familias tlaxcaltecas ascendió a mil 083.1 millones de pesos, por parte de 43.6 por ciento de entrevistados; otro 51.9 respondió que tuvo pérdidas económicas debido a los ilícitos y 4.5 por ciento por daños a la salud, según la Envipe.

La estrategia principal para reforzar la seguridad de sus casas fue la de cambiar o colocar cerraduras y/o candados; seguida de suplir puertas y ventanas, realizar acciones conjuntas con vecinos, colocar rejas o bardas, comprar un perro guardián, entre otras.

En 2020 89.5 por ciento de delitos no fue denunciado, solo el 10.5 por ciento y de esta proporción, en 54.1 por ciento (es decir, solo 5.7 por ciento de la totalidad de sucesos) se inició carpeta de investigación, pero en 35.6 no fue así, y en 10.6 por ciento no se precisó el dato. Por tanto, la cifra negra fue de 94.3 por ciento, superior a la nacional, de 93.3.

Las razones por las que la ciudadanía tlaxcalteca no denunció fueron por la pérdida de tiempo, con 25.5 por ciento, y por desconfianza en la autoridad, con 14.9 por ciento, las cuales responden a “causas atribuibles a la autoridad (que también incluye miedo a extorsión, trámites largos y complejos, actitud hostil)”, en 56.4 por ciento de la totalidad de delitos y en 41.7, a otros motivos (temor al agresor, delitos de “poca importancia”, falta de pruebas).

Pero 89.3 por ciento de la población identifica al Ejército Mexicano como la autoridad que mayor confianza inspira, ya sea con “mucha o algo”; luego, a la Marina, con 87 por ciento. Las instancias locales, desde la policía ministerial hasta la municipal, con porcentajes menores a 60 por ciento.

Percepción de la corrupción e inseguridad

Respecto de la corrupción de autoridades de seguridad y justicia, 73.6 por ciento tuvo esta percepción en jueces y 68.3 por ciento, en policías preventivas municipales. En la entidad 63 por ciento de entrevistados considera a la inseguridad como el problema más importante; seguido del desempleo, con 46.8 por ciento, y la salud, con 43.1.

Pero 43 por ciento expresó que es inseguro vivir en su entorno más cercano, colonia o localidad; aunque a nivel nacional, es el 63 por ciento de personas encuestadas.

Por otra parte, 34.9 por ciento de la población se sintió segura al caminar sola por la noche en alrededores de su vivienda. Sin embargo, 87 por ciento tuvo sensación de inseguridad en cajeros automáticos en la vía pública.

La Envipe indica que 78.6 por ciento identifica en los alrededores de su vivienda, como primera conducta delictiva o antisocial, el consumo de alcohol en la calle, a la que le siguen, los robos o asaltos frecuentes, consumo de droga, pandillerismo o bandas violentas y disparos frecuentes.

El contexto de inseguridad generó que 69.7 por ciento de habitantes prohibiera salir a sus hijos menores de edad y 51.4 por ciento, dejara de usar joyas, por miedo s ser víctimas.

En la presentación virtual de la Envipe 2021, Julio A. Santaella, presidente del Inegi, puntualizó que, en 2020, año en que inició la pandemia de Covid-19, se estima que se cometieron 27.6 millones de delitos en el país, lo que representa una disminución respecto de los 30 3 millones de 2019.

Acentuó que esta reducción está claramente asociada al decremento en el número de asaltos o robos en calle o en el transporte público, calculado en 6.2 millones en total.

Enfatizó la importancia de tener presente el contexto del año pasado en el que a raíz de la pandemia la instrucción fue quedarse en casa en confinamiento, lo que dio como resultado un descenso en la movilidad de las personas.

El funcionario federal explicó que, en el caso del fraude, ilícito que no tuvo restricciones a movilidad durante esta contingencia sanitaria, está facilitado por los avances tecnológicos y digitalización, de ahí que registró un incremento significativo.