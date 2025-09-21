Delegación de Tlaxcala participará en la Paralimpiada Nacional Conade 2025

Domingo, septiembre 21, 2025
El gobierno del estado despidió con un emotivo mensaje de aliento del multimedallista paralímpico, Leonardo de Jesús Pérez Juárez, a la delegación tlaxcalteca que participará en la Paralimpiada Nacional Conade 2025, a celebrarse del 22 de septiembre al 13 de octubre en Aguascalientes.

Durante el evento realizado en el auditorio de la Ciudad Deportiva de Alto Rendimiento, el Instituto del Deporte de Tlaxcala (IDET) entregó uniformes oficiales a los atletas que representarán al estado en las disciplinas de Golbol, Fútbol para Ciegos y Paratletismo.

Asimismo, se entregaron reconocimientos a Leonardo Pérez Juárez y a su entrenador Martín Díaz López, quienes viajarán a Nueva Delhi, India, para competir en el Campeonato Mundial de Para Atletismo 2025.

En representación de la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros, el director del IDET, Daniel Moncayo Cervantes destacó que el impulso a la infraestructura deportiva, por parte del gobierno del estado, busca respaldar el talento tlaxcalteca y acompañar a los atletas en su desarrollo integral.

“La Ciudad Deportiva de Alto Rendimiento es un lugar pensado y diseñado para que puedan entrenar, recibir asesoría técnica, médica, psicológica y nutricional; para que puedan competir y alcanzar sus sueños”, expresó Moncayo Cervantes.

En su intervención, Leonardo Pérez Juárez, uno de los máximos exponentes del deporte adaptado en México, compartió palabras de inspiración con los 26 paratletas presentes, subrayando el valor de la disciplina y la perseverancia.

“Me siento muy contento de ver reunido a tanto talento hoy en día. Les deseo el mejor de los éxitos. Recuerden que la carrera no termina hasta llegar a la meta”, dijo.

La delegación tlaxcalteca está conformada por más de 30 integrantes, entre deportistas, entrenadores, delegados, jueces y fisioterapeutas. Entre los atletas destacados rumbo a la Paralimpiada 2025 se encuentran Héctor Yosefh Polvo, Megan Castillo Morales, Sebastián Díaz, Marco Abdul López Pérez, Ares Gael Cuéllar Pérez, Francisco Gavito Díaz, Luis Ángel Martínez Sánchez y Anyely Skarlet Nicolás Vargas.

El entrenador Martín Díaz López reconocido por llevar a diversos talentos al pódium nacional e internacional, también acompañará a la delegación en esta nueva etapa.

El IDET reafirmó su compromiso con el deporte adaptado y adelantó que, en 2026, se impulsarán nuevas iniciativas para fortalecer la inclusión y el desarrollo deportivo de personas con discapacidad en Tlaxcala.

