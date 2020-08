DEL DEDAZO A LO QUE DIGA MI DEDITO

De dedazo a lo que diga mi dedito. La vieja cultura política se consolida en el proceso de sucesión. A las y los aspirantes a la gubernatura de Tlaxcala no les importa la militancia, ni la población. Lo único que esperan es la bendición de arriba.

Por sus particulares prácticas político–electorales, la entidad se convierte en laboratorio. La alternancia en el Poder Ejecutivo nunca ha salido de la influencia priista.

La experiencia se repite en 2021. Ahora bajo el ropaje de Morena. A nadie le importa el partido del presidente. De hecho, no hay delegada, no hay dirigencia, no hay elección interna, No hay nada.

Quienes suspiran no están interesados en el conocimiento de la realidad local, ni en el análisis de los problemas económico, políticos o sociales. Les importa poco la población y menos los militantes de Morena.

Como antaño, solo esperan la señal que llega de arriba. Como decía Tulio Hernández: Cuando el presidente te hace candidato hasta guapo te vuelves. Algunas y algunos ya ni siquiera esperan tal embellecimiento.

Están seguros de que cuentan con la bendición y actúan en consecuencia, buscando que algunas voces con fuerza dentro del gobierno federal, sea el eco que llegue hasta arriba y retumbe abajo.

El no somos iguales, no vale para Tlaxcala. Porque son las y los mismos. La clase política no ha cambiado. Los puestos de primer nivel permanecen en las mismas familias. Haga una revisión genealógica.

La única diferencia de los nuevos tiempos es la validación de las urnas. Antes era el proceso de validación. Hoy queda en la incertidumbre y dependerá de la ciudadanía confirmar o no los deseos personales y familiares.

Ramírez Rancaño escribe que la pobreza secular de Tlaxcala es producto de gobernantes mediocres, porque carecen de ideas para gestionar el desarrollo de Tlaxcala.