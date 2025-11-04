Defiende policía municipal a capitalinos de banda de robacoches

Gracias a su pronta respuesta y coordinación, la policía municipal de Tlaxcala logró frustrar varios intentos de robo de vehículos ocurridos durante la madrugada de este martes 4 de noviembre en distintas zonas de la capital, como en las colonias La Joya y San Gabriel Cuauhtla, con lo que se evitó la comisión de delitos y se fortaleció la seguridad.

- Anuncio -

De acuerdo con los primeros indicios, se trataría de una banda de robacohes proveniente de un municipio aledaño que estaría integrada por cinco hombres y que habría arribado a la capital para cometer este tipo de fechorías sin éxito.

El primer hecho se registró alrededor de las 03:48 horas en la Segunda Privada San Lorenzo, colonia La Joya, donde un ciudadano reportó al número de emergencias que dos hombres intentaban sustraer su vehículo Chevrolet Aveo 2016.

De inmediato, los elementos municipales acudieron al lugar, lo cual provocó que los sospechosos huyeran. Aunque no se concretó el robo, el automóvil presentó daños en la manija y en el sistema de encendido.

- Advertisement -

Durante los recorridos de vigilancia, los oficiales detectaron un Volkswagen Pointer rojo abandonado y con daños tras chocar contra dos autos estacionados en el fraccionamiento Tres Volcanes. Al corroborar con el propietario, se confirmó que el vehículo había sido manipulado, pero no pudo ser robado gracias a que contaba con bastón de seguridad en el volante.

Más tarde, en San Gabriel Cuauhtla, la policía atendió otro reporte por tentativa de robo a un vehículo Pointer 2005, del cual fueron sustraídos un estéreo y una máquina de coser; sin embargo, ambos objetos fueron recuperados durante el operativo.

Ante esta situación, las autoridades municipales reforzaron la vigilancia con más patrullajes y acciones coordinadas con el Centro de Control y Comando (C2), a fin de prevenir este tipo de hechos y dar con el paradero de estas personas.

- Advertisement -

Asimismo, se exhorta a la ciudadanía a reforzar las medidas de seguridad en sus vehículos mediante la instalación de dispositivos como bastones de volante, cortacorrientes y birlos de seguridad, entre otros, con el propósito de dificultar cualquier intento de robo.

Del mismo modo, la autoridad municipal hizo un llamado a la población para presentar formalmente sus denuncias ante las instancias correspondientes, con la finalidad de que los responsables sean localizados y sancionados conforme a la ley.