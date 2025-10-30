Jueves, octubre 30, 2025
NoticiasEducación

Defensoría de los Derechos Universitarios ofreció el segundo taller Garza Segura: UATx

La Redacción

Para fortalecer la cultura de la prevención en materia de violencia de género entre docentes y estudiantes, la Defensoría de los Derechos Universitarios (DDU) de la Universidad Autónoma de Tlaxcala (UATx) realizó el segundo taller Garza Segura, en el Salón de Teatro del Centro Cultural Universitario.

- Anuncio -

Esta capacitación, desarrollada en dos bloques, está dirigida a coordinadores, coordinadoras y personal habilitado para atender esta problemática en los 46 programas educativos de licenciatura de la UATx, con herramientas para atender de manera integral a los estudiantes que han sido víctimas de violencia de género dentro de los espacios educativos.

Marbella López Gallardo, proyectista de la DDU–UATx y especialista en estudios de género, explicó que el programa Garza Segura es una estrategia institucional que busca disminuir la violencia de género y sensibilizar al personal de primer contacto para brindar apoyo, resguardo, canalización efectiva y establecer un registro de seguimiento a quienes lo requieran.

Refirió que entre las acciones preventivas se encuentran campañas, talleres, conferencias, eventos académicos, capacitaciones, intervenciones artísticas y deportivas, y la implementación de protocolos de protección a través de la Unidad Integral para la Atención a la Violencia por Razón de Género de la Universidad.

- Advertisement -

También, subrayó que la violencia de género es la de mayor incidencia en las Instituciones de Educación Superior en el país, en virtud de que se sigue un modelo punitivo erróneo, se fomenta una cultura de simulación y miedo, la revictimización, se siguen procesos a medias y se protege a los violentadores.

López Gallardo precisó que de acuerdo con la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida Libre de Violencia, en el artículo 5, fracción IV, recalca que la violencia de género debe entenderse como la violencia contra las mujeres, y es cualquier acción u omisión basada en su género, que les cause daño o sufrimiento psicológico, físico, patrimonial, económico, sexual o la muerte, tanto en el ámbito privado cono en el público.

Para finalizar, indicó que esta casa de estudios cuenta con la Defensoría de los Derechos y la Unidad Integral para la Atención a la Violencia por Razón de Género para brindar atención a la comunidad estudiantil y docente de la UATx.

Temas

Más noticias

Nacional

Cae segundo implicado en el homicidio del abogado David Cohen

La Redacción -
Kevin Ruiz Ciudad de México. El jefe de la policía capitalina, Pablo Vázquez, informó que agentes de inteligencia de la SSC efectuaron la detención de Donovan...
Nacional

Aumentan a 44 los muertos por lluvias; gobierno federal intensifica rescates en 139 municipios

La Redacción -
Iván Evair Saldaña y César Arellano El gobierno de México informó este domingo que suman 44 personas fallecidas por las intensas lluvias registradas en los...

Últimas

Últimas

Relacionadas

Reivindican papel político de María Josefa Ortiz en conferencia dictada en la Normal Urbana

Dania Corona Muñoz -
María Josefa Ortiz no solo fue la anfitriona de una conspiración, sino la primera insumisa, sostuvo la historiadora Alicia Lovera Lorenzo durante la conferencia...

Diputadas del PAN y PRD exigen apoyo real al campo y a productores de maíz

Juan Luis Cruz Pérez -
Las diputadas Miriam Martínez Sánchez del PAN y Laura Yamili Flores Lozano del PRDT, exigieron al gobierno de la República incrementar el precio de...

Podrán actualizar título de concesión cerca de 58 usuarios de aguas nacionales: Conagua; perdieron vigencia desde 2017

Guadalupe de La Luz Degante -
Luego de casi ocho años de rezago en la actualización de 58 títulos de concesión, productores del campo tlaxcalteca que son usuarios de aguas...

Más noticias

‘Melissa’ deja 48 muertos en el Caribe

La Jornada -
Santiago de Cuba. El huracán Melissa dejó al menos 48 muertos y una destrucción generalizada a su paso por Cuba, Haití, Jamaica, Panamá y...

Resuelta, la disputa con China: Trump; baja los aranceles

La Jornada -
Busán. La disputa comercial entre Estados Unidos y China quedó “resuelta”. Así resumió el presidente Donald Trump el encuentro que sostuvo este jueves, tiempo...

Asamblea de la ONU condena de nuevo el bloqueo de EU contra Cuba

La Jornada -
Nueva York. La Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas (ONU) votó de forma abrumadora para condenar el bloqueo económico impuesto por Estados...

La Jornada de Oriente

Quiénes somos

Media Kit

Contáctanos

Aviso de privacidad

La Jornada

Nacional

Baja California

Estado de México

Hidalgo

Maya

San Luis

Veracruz

Zacatecas

Sierra Nevada Comunicaciones SA de CV ® 2025