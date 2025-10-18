Defensoría de Derechos Universitarios y CEDH brindan capacitación sobre procedimientos para presentar una queja

La Defensoría de los Derechos Universitarios de la Universidad Autónoma de Tlaxcala (UATx) organizó una capacitación sobre Procedimiento de la presentación de una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala (CEDHT), que impartió Linsday Cruz Pérez, defensora de Derechos Humanos de la CEDHT en la Facultad de Trabajo Social, Sociología y Psicología.

Durante la jornada se abordaron los pasos del procedimiento de queja, los principios de accesibilidad y dignidad humana, así como ejercicios de conciliación y mediación, fortaleciendo la cultura de respeto y acompañamiento institucional.

Esta acción refuerza la colaboración entre la CEDHT, presidida por Jacqueline Ordóñez Brasdefer, y la Autónoma de Tlaxcala, bajo el liderazgo del rector Serafín Ortiz Ortiz, para impulsar la formación y protección de los derechos humanos entre la comunidad universitaria.

En su momento, José Roberto Armando Espinoza Juárez, ombudsperson Universitario, señaló la importancia de que ambas instituciones, cuidadoras de derechos humanos y universitarios, coadyuven en el trabajo de difusión, protección y promoción de la dignidad humana.

También estuvieron presentes Marbella López Gallardo, proyectista de la Defensoría de los Derechos Universitarios, y estudiantes con intereses sobre el procedimiento.

Durante la capacitación se recalcó que el procedimiento de queja no debe tener formalismos rigurosos, debe ser accesible ya que es un derecho que respeta la dignidad humana.

Sin embargo, para el caso de la Defensoría de los Derechos Universitarios es necesario contar el nombre completo de la persona quejosa, matrícula, licenciatura de adscripción, descripción de los hechos presuntamente violatorios de derechos humanos o universitarios, y autoridad o servidor público señalado para iniciar con la investigación de la queja.

De igual forma, Linsday Cruz explicó las particularidades del procedimiento de queja ante la CEDHT para que el personal de la Defensoría Universitaria guíe de manera adecuada a la comunidad universitaria que requiera el apoyo de la Comisión.