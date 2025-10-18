Viernes, octubre 17, 2025
NoticiasEducación

Defensoría de Derechos Universitarios y CEDH brindan capacitación sobre procedimientos para presentar una queja

La Redacción

La Defensoría de los Derechos Universitarios de la Universidad Autónoma de Tlaxcala (UATx) organizó una capacitación sobre Procedimiento de la presentación de una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala (CEDHT), que impartió Linsday Cruz Pérez, defensora de Derechos Humanos de la CEDHT en la Facultad de Trabajo Social, Sociología y Psicología.

- Anuncio -

Durante la jornada se abordaron los pasos del procedimiento de queja, los principios de accesibilidad y dignidad humana, así como ejercicios de conciliación y mediación, fortaleciendo la cultura de respeto y acompañamiento institucional.

Esta acción refuerza la colaboración entre la CEDHT, presidida por Jacqueline Ordóñez Brasdefer, y la Autónoma de Tlaxcala, bajo el liderazgo del rector Serafín Ortiz Ortiz, para impulsar la formación y protección de los derechos humanos entre la comunidad universitaria.

En su momento, José Roberto Armando Espinoza Juárez, ombudsperson Universitario, señaló la importancia de que ambas instituciones, cuidadoras de derechos humanos y universitarios, coadyuven en el trabajo de difusión, protección y promoción de la dignidad humana.

- Advertisement -

También estuvieron presentes Marbella López Gallardo, proyectista de la Defensoría de los Derechos Universitarios, y estudiantes con intereses sobre el procedimiento.

Durante la capacitación se recalcó que el procedimiento de queja no debe tener formalismos rigurosos, debe ser accesible ya que es un derecho que respeta la dignidad humana.

Sin embargo, para el caso de la Defensoría de los Derechos Universitarios es necesario contar el nombre completo de la persona quejosa, matrícula, licenciatura de adscripción, descripción de los hechos presuntamente violatorios de derechos humanos o universitarios, y autoridad o servidor público señalado para iniciar con la investigación de la queja.

- Advertisement -

De igual forma, Linsday Cruz explicó las particularidades del procedimiento de queja ante la CEDHT para que el personal de la Defensoría Universitaria guíe de manera adecuada a la comunidad universitaria que  requiera el apoyo de la Comisión.

Temas

Más noticias

Nacional

Cae segundo implicado en el homicidio del abogado David Cohen

La Redacción -
Kevin Ruiz Ciudad de México. El jefe de la policía capitalina, Pablo Vázquez, informó que agentes de inteligencia de la SSC efectuaron la detención de Donovan...
Nacional

Aumentan a 44 los muertos por lluvias; gobierno federal intensifica rescates en 139 municipios

La Redacción -
Iván Evair Saldaña y César Arellano El gobierno de México informó este domingo que suman 44 personas fallecidas por las intensas lluvias registradas en los...

Últimas

Últimas

Relacionadas

Policía de la capital protege a una familia tras incidente con tanque de gas en la Loma Xicohténcatl

La Redacción -
Mediante la coordinación interinstitucional, elementos de la Dirección de Seguridad, Protección Ciudadana y Movilidad del municipio de Tlaxcala protegieron la integridad de varias personas,...

Ayuntamiento de Tlaxcala instala centro de acopio en solidaridad con familias afectadas por las lluvias

La Redacción -
El presidente municipal de Tlaxcala, Alfonso Sánchez García anunció la instalación de un centro de acopio en la capital del estado, con el propósito...

JET–UATx promueve el patrimonio biocultural con preponderancia en los saberes ancestrales

La Redacción -
Con la representación de la ofrenda al Tlamanali que simboliza el saludo a los cuatro rumbos e incluye los elementos como el agua, el viento, la...

Más noticias

“No están solos; seguiremos apoyando hasta el último minuto” a los afectados por la emergencia: Sheinbaum

La Jornada -
Ciudad de México. Quienes resultaron afectados en esta emergencia “no están solos, la solidaridad del pueblo de México es enorme y vamos a seguir hasta...

China pone en órbita 18 satélites para internet

La Jornada -
Moscú. China puso en la órbita terrestre un grupo de 18 satélites de internet de órbita polar en el marco del proyecto Qianfan, anunció...

FIFA, cómplice por su pasividad ante el genocidio en Gaza, afirma experto

La Jornada -
FIFA ha sancionado en la historia a por lo menos 16 países, algunos de ellos por violar su código de defensa de los derechos...

La Jornada de Oriente

Quiénes somos

Media Kit

Contáctanos

Aviso de privacidad

La Jornada

Nacional

Baja California

Estado de México

Hidalgo

Maya

San Luis

Veracruz

Zacatecas

Sierra Nevada Comunicaciones SA de CV ® 2025