Defensa reconoce a 23 Zona Militar por destacada coordinación con las dependencias en materia de seguridad

La Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) hizo extensiva una felicitación a la Comandancia de la 23 Zona Militar y a las autoridades federales y estatales de Tlaxcala, por su esfuerzo, trabajo diario y compromiso institucional al haber alcanzado un nivel alto, por cuarto mes consecutivo, en los resultados de Órdenes Técnicas de Investigación y de Aprehensión, realizadas en esta entidad federativa.

El reconocimiento refleja la eficacia de las acciones coordinadas entre los cuerpos de seguridad federales, estatales y municipales.

Dicho logro responde al cumplimiento puntual de los objetivos establecidos en la Estrategia Nacional de Seguridad Pública 2024–2030, una de las principales prioridades de la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, quien impulsa la consolidación de entornos más seguros en todo el país.

Con este resultado, Tlaxcala reafirma su compromiso con la paz, la legalidad y el bienestar de la población, a través de la cooperación permanente entre las fuerzas armadas y las instituciones civiles para garantizar la seguridad y el orden en el territorio estatal.