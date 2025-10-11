Viernes, octubre 10, 2025
NoticiasEstado

Defensa reconoce a 23 Zona Militar por destacada coordinación con las dependencias en materia de seguridad

La Redacción

La Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) hizo extensiva una felicitación a la Comandancia de la 23 Zona Militar y a las autoridades federales y estatales de Tlaxcala, por su esfuerzo, trabajo diario y compromiso institucional al haber alcanzado un nivel alto, por cuarto mes consecutivo, en los resultados de Órdenes Técnicas de Investigación y de Aprehensión, realizadas en esta entidad federativa.

- Anuncio -

El reconocimiento refleja la eficacia de las acciones coordinadas entre los cuerpos de seguridad federales, estatales y municipales.

Dicho logro responde al cumplimiento puntual de los objetivos establecidos en la Estrategia Nacional de Seguridad Pública 2024–2030, una de las principales prioridades de la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, quien impulsa la consolidación de entornos más seguros en todo el país.

Con este resultado, Tlaxcala reafirma su compromiso con la paz, la legalidad y el bienestar de la población, a través de la cooperación permanente entre las fuerzas armadas y las instituciones civiles para garantizar la seguridad y el orden en el territorio estatal.

Temas

Más noticias

Internacional

Israel asesinó a nueve periodistas de Al Jazeera en Gaza

La Redacción -
The Independent Gaza. Las fuerzas israelíes mataron a nueve periodistas de Al Jazeera: Samer Abudaqqa, Ismael Al-Ghoul, Ahmed Al-Louh, Hossam Shabat y Hamza Dahdouh, hijo del...
Internacional

Israel y EU defienden ante Consejo de Seguridad de la ONU plan para ocupar Gaza

La Redacción -
Europa Press Madrid. Israel y Estados Unidos han defendido al unísono el nuevo plan ordenado por el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, para ocupar la franja...

Últimas

Últimas

Relacionadas

Se suma Tlaxcala a la atención médica en Puebla por afectación de lluvias

La Redacción -
El secretario de Salud, Rigoberto Zamudio Meneses informó que el Hospital Infantil de Tlaxcala (HIT) recibió y brinda atención médica a un paciente pediátrico...

Gobierno del estado rendirá homenaje al escritor Miguel N. Lira en el 120 aniversario de su natalicio

La Redacción -
En el marco de la conmemoración de los 500 años de la Fundación de la Ciudad de Tlaxcala y con motivo del 120 aniversario...

“La Feria de Ferias Tlaxcala 2025” invita a participar en sus concursos de gateo, danzón y carrera de botargas

La Redacción -
La “Feria de Ferias Tlaxcala 2025” lanzó las convocatorias para tres de sus concursos más esperados: gateo, danzón y carrera de botargas, eventos que...

Más noticias

Lluvias ocasionan la muerte a 24 personas en Hidalgo, Puebla, Veracruz y Querétaro

La Jornada -
Las lluvias de las últimas horas han dejado 24 personas sin vida en cuatro estados: 16 en Hidalgo, cinco en Puebla, dos en Veracruz...

Sheinbaum se reúne de forma virtual con su gabinete ante emergencia por lluvias

La Jornada -
Ciudad de México. La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se reunió de manera virtual con integrantes de su gabinete y con seis gobernadores para atender la...

Identifican al ‘dragón espada’, nueva especie de reptil marino prehistórico

La Jornada -
Londres. Investigadores británicos identificaron una nueva especie de reptil marino prehistórico de la familia de los ictiosaurios, el "dragón espada de Dorset", anunció este...

La Jornada de Oriente

Quiénes somos

Media Kit

Contáctanos

Aviso de privacidad

La Jornada

Nacional

Baja California

Estado de México

Hidalgo

Maya

San Luis

Veracruz

Zacatecas

Sierra Nevada Comunicaciones SA de CV ® 2025