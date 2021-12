Defenderá gobernadora su iniciativa de presupuesto y acabará con los “moches”

Al rendir un mensaje ciudadano por los primeros 100 días de su gobierno en el que destacó la inversión privada de 4 mil 663 millones de pesos en el estado, la titular del Poder Ejecutivo local, Lorena Cuéllar Cisneros aseveró que defenderá su iniciativa de Presupuesto de Egresos 2022 ante el Congreso y que además acabará con los “moches”, pues “los diputados no quieren corrupción”.

En un evento masivo celebrado la tarde de este lunes 13 de diciembre en el zócalo de la ciudad de Tlaxcala ante cientos de invitados, la mandataria pronunció un discurso de alrededor de 50 minutos en el que abordó logros en los ejes de salud, seguridad, bienestar social, desarrollo económico, cultura, campo y medio ambiente.

La zona fue cercada con vallas metálicas y se colocaron arcos para desinfectar a las y los asistentes, entre ellos la secretaria de Cultura del gobierno de la República, Alejandra Frausto Guerrero, así como alcaldes, diputados y funcionarios estatales y federales, y diversos sectores de la sociedad.

Al agradecer a las y los legisladores “su apoyo y compromiso por la causa de Tlaxcala y que se verá reflejado, sin duda, con la aprobación del presupuesto”, fijó postura.

“Sé que los diputados no quieren corrupción, no quieren los moches; vamos a acabar con los moches, a trabajar fuertemente a defender el presupuesto”, acentuó en alusión a la pretensión de algunos congresistas de crear nuevamente un fondo para que ellos lo administren, pero el cual en años anteriores ha sido manejado con opacidad.

La gobernadora también detalló que en estos primeros 100 días se logró la captación de una inversión de 22.5 millones de dólares con la empresa Driscoll’s, líder a nivel mundial en frutos rojos, que generará mil 500 empleos “y fortalecerá el campo tlaxcalteca”.

También, destacó una inyección de 390 millones de pesos para la expansión de la empresa Sheinder Electric que impactará en la creación de 700 empleos en la zona, mientras que las empresas tlaxcaltecas “siguen creciendo”, ya que Biomask del Grupo Providencia, Bissú y Treck Plastic expandirán sus instalaciones.

“Con estas empresas y otras más, se logró en estos 100 primeros días una inversión total de 4 mil 663 millones de pesos para el estado, dando como resultado 3 mil 165 nuevos empleos”.

Repasó que antes de tomar protesta al cargo, envió al Congreso local la iniciativa para crear nuevas secretarías, a fin de igualar funciones con la Federación, por lo que ahora se cuenta con las necesarias “para fortalecer el trabajo y darle la importancia a temas relevantes como el medio ambiente, el bienestar, la cultura entre otros”.

Asimismo, realzó que también instruyó la publicación en el Periódico Oficial del estado el decreto para la eliminación del fuero para la gobernadora o gobernador; magistrados, diputados y titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), pues en este estado “todos somos iguales y tenemos los mismos derechos”.

Acentuó que los retos “son grandes, cualquier obstáculo que tengamos lo vamos a vencer porque sé que no estoy sola y somos más los que deseamos que prospere” Tlaxcala.

En materia de salud, destacó que a través del Consejo Estatal de Salud y tras una evaluación se establecieron estrategias de contención para disminuir casos de hospitalización y evitar más contagios de Covid­–19, por lo que en 45 días se pasó de semáforo epidemiológico color rojo a verde.

Agradeció el apoyo para cumplir con las medidas necesarias “para regresar a la normalidad”, en especial a médicos, enfermeras y docentes. Dijo que se rehabilitaron 60 ventiladores que no funcionaban; que no se escatimó en suministrar oxígeno de manera gratuita, ni en el de pruebas para detectar el virus.

Recalcó que de “manera inmediata” se enviaron a hospitales más de 10 millones de medicamentos, con una inversión de 27 millones de pesos, por lo que el abasto pasó de 24 a 90 por ciento; además de la creación del servicio “Médico en Tu Casa” y la habilitación de 10 unidades móviles para consultas en comunidades alejadas.

Se inició la atención especializada y personalizada mediante el servicio de emergencia 911, “única en todo el país”, con 100 psicólogos, a personas afectadas por esta pandemia con problemas emocionales, las 24 horas del día y los 365 días del año. Asimismo, se adaptaron 10 clínicas para el servicio de atención Post–Covid a pacientes con daño en sus pulmones y que requieren rehabilitación.

“Tlaxcala en sus primeros 100 días logró ser una de las cinco entidades del país que más redujo los contagios y gracias al gran esfuerzo de nuestro presidente, las vacunas han llegado de manera constante”, por lo que es segundo aplicación del biológico y “en los últimos 11 días no hemos tenido ningún reporte de muerte” por esta enfermedad.

Este es el primer estado en vacunar a jóvenes de 15 a 17 años, al igual que en cumplir este proceso contra influenza, según datos de la plataforma de registro de dosis aplicadas, pero en el caso de Covid, se ha iniciado con la tercera dosis para adultos mayores; sin embargo, “nos preparamos con todo lo necesario para una posible cuarta ola de contagios”, anticipó.

Calificó de histórico tener 24 ambulancias nuevas para municipios, para el Centro de Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo (C4) y para el servicio de salud, y cuatro unidades médicas móviles, “un compromiso más de campaña cumplido”, por lo que ofreció que en 2022 habrá 15 ambulancias más para hospitales públicos.

Agradeció el apoyo del presidente Andrés Manuel López Obrador por las últimas siete unidades enviadas, como parte del programa de Fortalecimiento a la Atención Médica (FAM)”. Al tiempo, realzó que se construyeron dos complejos hospitalarios, con inversión de 284 millones de pesos.

Uno –explicó-, dará servicio de hemodiálisis para la atención de 13 mil sesiones anuales para nuestros pacientes renales, y el otro complejo que será destinado para cirugías de mínima invasión.

Este será el complejo “más moderno de todo el país”, pues cuenta con una certificación EDGE y “con el equipo más sofisticado”, en donde se atenderán casos de cirugías urológicas, ginecológicas, ortopedia, laparoscópicas, endoscópicas, oftalmológicas, entre otras, donde se realizarán tres mil cirugías anualmente, incluidas aquellas que fueron postergadas durante la pandemia.

Añadió que se invirtieron 9 millones de pesos en equipamiento para los 12 hospitales de la entidad y con apoyo reciente del gobierno federal, “recibimos 108 millones de pesos para la rehabilitación e infraestructura de 50 espacios hospitalarios y del módulo dental que se encuentran en malas condiciones. Próximamente, comenzaremos con estos trabajos”.

Para cubrir los próximos cuatro meses, se gestionaron ante la Federación 102 millones de pesos para la compra de medicamentos, por lo que después del proceso de licitación se distribuirán en hospitales y centros de salud. Posteriormente, en coordinación con el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), se abastecerá de medicamentos de los siguientes meses, sostuvo.

La gobernadora expuso que en esta administración, en tan sólo 100 días, “bajamos la incidencia delictiva en 14.5 por ciento de manera general”, indicó al tiempo que citó como ejemplo que el homicidio doloso se redujo, “al día de hoy”, 30.8 por ciento, y el robo a casa-habitación, 23.1 por ciento, “a pesar de haber recibido un estado de fuerza de sólo 300 policías municipales” para toda la entidad.

“Hoy nos toca hacer a cada uno lo que nos corresponde como sociedad, esta es una tarea de todos. A un padre le toca saber en dónde y con quién se encuentran sus hijos, le corresponde a la sociedad ayudarnos a denunciar para que no queden impunes los delitos; en el hogar todos tenemos que trabajar para bajar los índices de violencia familiar, con respeto, paciencia, comprensión”.

Enfatizó que una de nuestras primeras acciones fue decretar la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM) “que nos permite hoy, velar por nuestras niñas y mujeres tlaxcaltecas”.

Abundó que se ha implementado la atención inmediata a través de la denuncia al servicio de emergencia 911, para activar el protocolo integral mediante nuevas unidades especializadas que brindan servicio médico, jurídico, psicológico y refugios “para que las mujeres se sientan más seguras” y cuenten con una respuesta inmediata.

Remarcó que Tlaxcala es el único estado en el país en crear las procuradurías municipales “que velan por todas ellas todos los días”, por lo que agradeció el respaldo de los presidentes municipales que se han sumado a este esfuerzo.

También, se implementó Taxi Seguro para el traslado de mujeres y se han capacitado en defensa personal “a mucha” para que puedan cuidar de sí mismas. La gobernadora expresó que necesita “de todos quienes quieren dejar un mejor porvenir”, para poner en alto a la entidad y para “hacerla ver bien ante todos los que no la conocen”.

De igual manera, destacó la remodelación de 115 instituciones educativas de nivel básico con 72 millones de pesos y los más de 47 millones de recursos federales invertidos en dos edificios nuevos en la Universidad Politécnica de Tlaxcala

Como la gobernadora más votada del país, conminó a los servidores públicos a servir con los principios de la Cuarta Trans-formación de no robar, no mentir y no traicionar al pueblo, para combatir la corrupción, “soy consciente de mi responsabilidad, responderé a los compromisos que hice en campaña y al término de mi sexenio dejaré el mejor de los legados, en Tlaxcala ya se escribe una nueva historia”.