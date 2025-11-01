Declara ITE conclusión del Proceso Electoral Local Extraordinario del Poder Judicial

El colegiado del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones (ITE) declaró este viernes la conclusión del Proceso Electoral Local Extraordinario para revonar cargos del Poder Judicial, del Tribunal de Justicia Administrativa y del Tribunal de Conciliación y Arbitraje 2024-2025.
Lo anterior derivado de que ya no existe ningun medio de impugnación pendiente por resolver o en sustanciación tanto en el Tribunal Electoral de Tlaxcala, como en las salas Regional y Superior, ambas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
En esta sesión y previo a la declaratoria del cierre del proceso electoral, fueron presentados los informes finales de la Comisión Temporal para el Proceso Electoral Local Extraordinario, así como de la Comisión de Documentación Electoral.
A propósito de esta conclusión, el Consejero Electoral Edgar Alfonso Aldave Aguilar señaló los retos a los que se enfrentó esta institución durante este proceso electoral inédito, así como el capital de aprendizajes derivado de su organización.
Finalmente, hizo un llamado al Congreso del Estado para emprender una revisión conjunta con este instituto para mejorar los procedimientos de estos procesos con miras a fortalecer su organización.