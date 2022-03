Deben mujeres ser solidarias entre sí y trabajar en comunidad para alcanzar la igualdad, dicen en panel

Ante un contexto todavía adverso para la mayoría de las mujeres, políticas, magistradas e investigadoras tlaxcaltecas consideraron que los principales retos que tiene la población femenil es ser solidarias entre sí, capacitarse y trabajar en comunidad para alcanzar la anhelada igualdad de género y un mundo mejor para todos.

Así lo expresaron durante el panel “Mujeres. Trayectoria y vida de éxitos” organizado por la Secretaría Académica y la División Ciencias Biológicas de la Universidad Autónoma de Tlaxcala (UATx), que tuvo lugar este martes en el Centro Cultural Universitario (CCU), como parte de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer.

El panel contempló la participación de las diputadas de la LXIV Legislatura local Alejandra Ramírez Ortiz, Diana Torrejón Rodríguez, Blanca Águila Lima y Lorena Ruíz García, así como la magistrada del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE) Anel Bañuelos Meneses, y la investigadora de la UATx Margarita Martínez Gómez.

Previo a la participación de las invitadas, el rector Luis Armando González Placencia ofreció disculpas públicas a las estudiantes que hayan sido víctimas de acoso sexual, lo que fue reconocido por la mayoría de los asistentes al panel, principalmente alumnas, con un nutrido aplauso.

En sus intervenciones las participantes respondieron desde sus experiencias a las preguntas.

¿Cómo ha podido avanzar con éxito en su vida personal y sumándolo a la carrera de ser profesional? y ¿cuáles son los retos personales y profesionales que enfrentan y que recomendaciones harían a las nuevas generaciones?

La primera en comentar fue la diputada del Partido Alianza Ciudadana (PAC), Alejandra Ramírez Ortiz, quien consideró que no habrá equidad de género si no esto no se ve reflejado en los hogares, pues aseveró que las mujeres todavía deben desarrollarse personal y profesionalmente en un contexto de desigualdad, violencia y estigmas sociales, políticos y económicos.

A su vez, la también legisladora priista Blanca Águila Lima sostuvo que las mujeres deben ser valientes y determinadas para lograr sus propósitos, y planteó como reto construir el arraigo de la construcción social del género y acciones afirmativas.

En tanto, la diputada del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Diana Torrejón Rodríguez aseveró que no todas las mujeres tienen la posibilidad se vivir en un entorno libre de violencia, pero resaltó la importancia de que las mujeres se tiendan la mano entre sí y hacer comunidad.

A su vez, la magistrada del TSJE Anel Bañuelos Meneses dijo que su éxito se debe a su madre que ha sido su pilar y consideró que una de las fortalezas de las mujeres es estar capacitadas y tener tenacidad para cumplir sus sueños. Se pronunció porque la igualdad se haga costumbre.

Por su parte, la diputada del Partido del Trabajo (PT) Lorena Ruiz García advirtió que las mujeres viven en un ambiente en el que constantemente son criticadas por su aspecto físico y por lo que hacen y cómo lo hacen. Consideró que libertad de la mujer se alcanza a través de la libertad económica y la educación. Recomendó a las nuevas generaciones a aprender decir que no a situaciones negativas y ser acertivas y ser seguras de sí mismas.

En tanto, la investigadora Margarita Martínez Gómez se sumó al llamado de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) para que este día sea un símbolo de memoria, de exigencia de derechos y de lucha para abrir espacios históricamente negados, así como para visibilizar la violencia que viven las mujeres. Es de igual manera, un día de organización y movilización donde la las mujeres unidas alzamos la voz para demandar una vida libre, plena y segura.

Dijo no saber si ha avanzado con éxito, pues éste tiene muchos significados, “lo que sí sé, asentó, es que he transcurrido por un camino donde hemos tratado modestamente de aportar al bienestar de nuestra comunidad al ir construyendo con un grupo magnifico y aguerrido de colaboradoras y colaboradores un ámbito de desarrollo profesional en el área de las ciencias biológicas. Lo que ha llevado a que mi vida se haya enriquecido”.

Reconoció que estudiar biología la marcó, pues se trata de una disciplina donde ha aprendido varias cosas. “Una que la evolución no siempre es un proceso hacia adelante, sino que puede también implicar un alto o incluso retroceso. Aprendí lo mucho que sirve reconocer errores, dudas e incertidumbres para mi formación científica y personal y que en la naturaleza todos los beneficios y avances tienen algún costo.

Muy importante para mí, agregó, es que aprendí el enorme valor que tiene el avance en comunidad. El perder un poco la individualidad para enfocarse en bienes comunes y de grupo, y siendo bióloga entendí que mi verdadera casa es este planeta y lo que pase en cualquier punto lejano me puede afectar a mí, a mi familia y a mis amigos.

Recordó que para este año, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) estableció como lema el Día Internacional de la Mujer “Igualdad de género hoy para un mañana sostenible”, y que no se trata de una competencia sobre quién sufre más cuando la naturaleza responde violentamente a los abusos perpetrados por la humanidad.

Advirtió que los grupos vulnerables y marginados como las mujeres, que constituyen la mayoría de las personas pobres del mundo y que sus medios de vida dependen en gran medida de los recursos naturales, entre otros factores de riesgo, están expuestas a calamidades particulares. “Inseguridad alimentaria, violencia de género, matrimonios infantiles, aumento de mortinatalidad, empobrecimiento de la vida sexual y reproductiva, entre otras. 100 millones más de personas a la pobreza extrema se prevé para 2030”.

Como mujer tuvo muchos inconvenientes, pero se dijo “muy afortunada y una privilegiada de estar aquí, pues de provenir de una familia modesta y tradicional tuve acceso a la educación”. “Así que creo que no puede haber una sociedad igualitaria si no se coloca a las mujeres en el centro de la de la discusión y de la acción en el liderazgo”.

Martínez Gómez recomendó a las jóvenes mujeres involucrarse en su comunidad, participar en acciones enfocadas a mejor el entorno, pues “no necesitan dedicarse a política” para hacer algo por los otros, “hay un montonal de actividades en la colonia, en la comunidad” que les enseñan a que pueden cambiar y contribuir a tener un mejor mundo.