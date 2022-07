Debe gobierno del estado pagar 69 mdp anuales por adeudos del Programa Escuelas al 100: SEPE

Pese a que no se realizó el trabajo, la administración estatal debe pagar 69 millones de pesos por año a empresas contratadas a través del Programa Escuelas al 100 para la rehabilitación de planteles educativos, reveló el titular de la Secretaría de Educación Pública de Estado (SEPE), Homero Meneses Hernández.

Implementado en el año de 2015 durante la administración del ex presidente Enrique Peña Nieto, dicho esquema fue anunciado como “uno de los programas más grandes de rehabilitación y mejoramiento de planteles educativos en las últimas décadas en nuestro país”.

Para ello, se destinaron 50 mil millones de pesos del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) en Certificados de Infraestructura Educativa Nacional (CIEN) y cuya aplicación sería vigilada por el Instituto Nacional Infraestructura Física Educativa (Inifed), aunque la contratación de las obras se dejó a cargo de los gobiernos estatales.

En el caso de Tlaxcala, Meneses Hernández indicó que se vendieron bonos para la rehabilitación de mil 300 planteles que forman parte del subsistema educativo local, sin embargo, denunció que el trabajo no fue realizado por las empresas contratadas. No obstante, desde 2018 el gobierno del estado debe pagar 69 millones de pesos anuales, durante 25 años.

La suma total del adeudo ascendería a mil 725 millones de pesos, de los cuales restarían mil 449 pesos, tomando en cuenta que ya se han pagado al menos 276 millones de pesos entre 2019 y 2022.

“Se suponía que todas las escuelas del estado habrían de ser completamente remodeladas, reequipadas y rehabilitadas, pero ustedes véanlas y díganme sin sucedió. Son mil 300 planteles, eso fue lo que nos dijeron, pero creo que es evidente que no sucedió (lo proyectado)”, respondió el titular de SEPE a la pregunta de si se realizaron las obras contratadas.

De acuerdo con las reglas del programa –ya desparecido en esta administración federal–, lo recursos deberían ser aplicados –por orden de prioridad–en acciones de seguridad estructural, servicios sanitarios, mobiliario y equipo, sistema de bebederos, accesibilidad, área de servicios administrativos, infraestructura para la conectividad y espacios de usos múltiples.

Interrogado sobre si la administración estatal tomará alguna acción legal por el trabajo no realizado, Meneses Hernández observó que no es competencia del gobierno local, pues “son programas federales. Qué hizo el presidente Andrés Manuel López Obrador, desapareció el organismo encargado de esto, que era el Inifed, que ya no existe, está en proceso de liquidación, y creó el proyecto de La Escuela es Nuestra”.

–¿De dónde se están tomando los 69 millones de pesos para pagar la deuda cada año?

–Del FAM, deberíamos estar aplicado 172 millones de pesos (al año), pero como debemos 69 millones nos estamos quedando con 103 millones de pesos, informó el también director general de la Unidad de Servicios Educativos de Tlaxcala (USET).