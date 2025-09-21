De la discriminación y desvío de recursos, en 30 años se pasó a una mayor vigilancia por parte de la población de los 16 nuevos municipios creados en 1995: luchadores

A tres décadas de la creación de 16 nuevos municipios, luchadores de este movimiento afirmaron que hay un avance, pues de la falta de desarrollo y malversación de recursos públicos se pasó a una mayor vigilancia por parte de la ciudadanía para evitar obras “fanstasma” y el desfalco a las arcas del erario.

En rueda de prensa, en el zócalo de Tlaxcala, José Isabel Juárez Torres, uno de los impulsores de este movimiento de independencia de comunidades de las cabeceras municipales, rememoró el proceso de formación, creación y surgimiento de 16 municipios en 1995, por diversos motivos, entre ellos, por marginación política y/o discriminación económica y social, el cual derivó en una declaratoria emitida por el Congreso local en cada una de esas demarcaciones.

En este sentido, José Leoncio Meza Badillo, uno de los iniciadores de la lucha en Ayometla, recordó que una de las razones para solicitar la separación de este lugar del municipio de Zacatelco, fueron las irregularidades y malversación de recursos por parte de los ayuntamientos.

“La riqueza que correspondía a las poblaciones no la repartían, se quedaba solamente en las cabeceras municipales… los recursos nunca llegaban a Ayometla, que en ese entonces era un barrio, estábamos sometidos, nos cortaban la participación tanto en lo político como en lo social, ningún poblador lograba participar en una contienda electoral… fueron estas injusticias las que vimos”.

Agregó que los informes de gobierno daban cuenta de inversiones millonarias que nunca reflejaban la realidad de calles en abandono, sin pavimento y sin guarniciones y banquetas, es decir, “estaban en vil terracería”.

Apuntó que con documentación en mano, la población pidió su independencia al Congreso del estado, donde contaron con el respaldo del diputado perredista José Isabel Juárez Torres, pues los priístas les dieron la espalda, a pesar de que militantes de Ayometla lideraban el movimiento.

Contestó que a 30 años sí se observan cambios porque los mismos vecinos vigilan el uso de los recursos y que se cumplan las obras, “que el mismo pueblo se administre, que no sea la cabecera”, pues los reclamos se hacen en su momento “ya la gente está presente” cuando un presidente “quiere dormirse o hacer su negocio”.

Acentuó que la población está “a la expectativa de cualquier desvío de recursos, de cualquier cosa en la que no esté de acuerdo”. Aunque, afirmó que la ciudadanía también es participativa en diversos temas, como la reforestación para actuar ante los efectos del cambio climático.

En tanto, Mauro Cortés Rodríguez refirió que el 26 de septiembre de 1995 fue decretada la creación de Lázaro Cárdenas, luego de que su petición fuera rechazada, principalmente por los políticos priístas Javier Lima Paredes y Federico Barbosa “y otros más que hasta nos tiraban guaruras con amenazas de muerte, pero solamente era para disuadir la lucha” que consistió en acciones diversas, como la toma del Congreso, en la época del entonces gobernador José Antonio Álvarez Lima.

Mencionó que otros nuevos municipios constituidos en esa época fueron Tecopilco, Zacualpan, Axocomanitla, Nopalucan y Emiliano Zapata, por citar algunos, en los que había pobreza y marginación, pero ahora “se ha visto avance, hoy ya es diferente… gobiernan nuevos partidos… hay un gran desarrollo, ha sido vigilar recursos, no se han aplicado tan adecuadamente, pero se ha vigilado que las mayores partidas lleguen a su destino, que ya no haya obras fantasmas”.

Como parte del rescate de esta historia, el próximo 27 de este mes, autoridades y habitantes de Lázaro Cárdenas conmemorarán y realizarán un homenaje a luchadores del movimiento gestado para lograr la creación de este municipio.

